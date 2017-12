Près d’une centaine d’équipes de hockey atome et bantam se disputeront les honneurs à Repentigny et L’Assomption

Du 8 au 21 janvier 2018 se déroulera le Tournoi provincial Atome-Bantam CLL (Charlemagne - Le Gardeur - L’Assomption) dans nos arénas. Les parties auront lieu à Repentigny, secteur Le Gardeur et à L’Assomption.



Ce renommé tournoi ne nécessite aucune introduction. Très bien connu des amateurs de hockey au Québec, il est un succès monstre année après année. Cette année, Repentigny et L’Assomption accueilleront 96 équipes de partout à travers la province. Parmi ces équipes, 50 représenteront la catégorie atome et 46 militeront pour les honneurs de la catégorie bantam.

La région de Lanaudière sera très bien représentée avec 2 équipes de catégorie bantam AA et bantam BB des Élites de CLL/ Repentigny. Nous retrouvons également 2 équipes des Ambassadeurs du CLL dans l’atome AA et BB. Les matchs de la catégorie atome seront majoritairement disputés à L’Assomption tandis que les parties du bantam seront présentées majoritairement à Le Gardeur.

Les citoyens, tout comme les visiteurs de l’extérieur, sont invités à assister à cette rencontre sportive dont les finales auront lieu le dimanche 21 janvier. Pour connaître tous les détails entourant le tournoi ainsi que les horaires des matchs, vous pouvez vous rendre au www.tournoi-cll.org.

Sur la photo:

Lors de la conférence de presse qui s’est tenue le 13 décembre dernier, les mascottes Batomix et Aotmix étaient entourées de M. Alain Poirier, Chef de division - Sports à la Ville de Repentigny, M. Martin Charron, directeur Atome, M. Pierre Bégin, Chef de division sport et plein air à la Ville de L’Assomption, M. Sylvain Gagnon, directeur Bantam, Mme. Cécile Hénault, conseillère municipale et Présidente - Commission Sports, activités physiques et plein air à la Ville de Repentigny, M. Denis Aubé, président de l’Organisation de hockey mineur CLL, Mme. Nicole Martel, conseillère municipale à la Ville de L’Assomption, M. Yves Bissonnette, VP hockey, M. Mario Loyer, responsable du comité organisateur du tournoi ainsi que des jeunes joueurs de l’Organisation de hockey mineur CLL.