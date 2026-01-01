Tourisme Lanaudière et MRC de Matawinie
Désir de développement du vélo de montagne dans le nord de Lanaudière
Par Salle des nouvelles
Tourisme Lanaudière et la MRC de Matawinie dévoilent les résultats d’une étude stratégique sur le potentiel de développement du vélo dans les zones de montagnes du nord de la région.
Réalisée en collaboration avec la firme spécialisée BAERE, cette analyse identifie les meilleures pistes d’action pour structurer et valoriser le vélo de montagne autour de cinq pôles touristiques, des parcs régionaux et des stations de ski.
Une vision claire pour structurer le développement du vélo
L’étude présente un portrait détaillé des infrastructures et des potentiels à exploiter dans les secteurs ciblés, tout en soulignant les défis à surmonter. Quatre axes d’intervention prioritaires se dégagent :
- Maillage des infrastructures cyclables autour des parcs régionaux et stations de ski pour en accroître l’accessibilité et l’attractivité quatre saisons ;
- Création de parcours thématiques mettant en valeur la nature, la culture et les paysages propres à chaque pôle ;
- Mise en place de services adaptés aux cyclistes : hébergements certifiés vélo, signalisation adéquate et options de transport spécialisé ;
- Positionnement distinctif du vélo en montagne comme produit phare pour renforcer l’attractivité touristique du territoire.
« Les zones de montagnes du nord de Lanaudière représentent un levier important pour structurer une offre cyclable quatre saisons. Cette étude marque une étape clé vers un développement cohérent, durable et concerté du vélo dans la région », déclare Mme Elaine Desjardins, directrice générale de Tourisme Lanaudière.
Un projet structurant soutenu régionalement
La réalisation de cette étude a été rendue possible grâce au Plan Montagne, financé par le ministère du Tourisme (MTO), le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), ainsi que le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE), avec une participation active de la MRC de Matawinie et de certaines municipalités du pôle de Maskinongé, par le biais de la Chambre de commerce Brandon.
« Le vélo de montagne est un véritable moteur de développement pour la Matawinie, tant sur le plan économique que récréatif. Déjà bien implanté, il possède encore un potentiel immense pour structurer une offre quatre-saisons, accessible et respectueuse de l’environnement, souligne Mme Isabelle Perreault, préfet de la MRC de Matawinie. En misant sur une planification concertée et durable, nous souhaitons faire du nord de Lanaudière une destination incontournable pour les amateurs de plein air, tout en affirmant le vélo comme un pilier de notre identité régionale et un levier de vitalité pour nos communautés »
« Ce projet constitue une première pièce dans une vision régionale de grande envergure. Il vient répondre aux attentes exprimées par le milieu depuis le Forum Vélo Lanaudois et permettra de mobiliser les partenaires autour d’un positionnement fort du vélo dans la région », renchérit Mme Desjardins.
« Le vélo de montagne est pratiqué par de nombreux amateurs et contribue à bonifier une offre touristique quatre-saisons dans nos écosystèmes de montagne et ainsi à générer des retombées économiques à l’année pour nos communautés locales. Je salue cette initiative qui appuiera le développement du potentiel de cette activité et le renforcement de l’attractivité touristique de Lanaudière », indique Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas- Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
« Dans Lanaudière, les activités de vélo attirent du monde toute l’année, que ce soit sur les sentiers classiques ou sur les parcours hivernaux. Ça fait travailler nos entreprises et ça génère des retombées pour nos municipalités. La Matawinie a un potentiel énorme, et cette étude va permettre d’investir au bon endroit pour renforcer l’offre et soutenir ceux qui bâtissent la vitalité touristique de la région. Je salue la vision de la MRC de Matawinie et de leurs partenaires, qui misent sur un secteur porteur et qui créent de la valeur pour toute la communauté.», fait valoir Geneviève Guilbault, ministre des Affaires municipales.
Tourisme Lanaudière entend poursuivre le travail avec les municipalités, les gestionnaires de parcs et les partenaires touristiques afin de concrétiser les recommandations issues de l’étude et d’assurer un déploiement harmonisé sur l’ensemble du territoire.