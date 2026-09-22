Centraide Lanaudière lance sa campagne 2026

Centraide Lanaudière a officiellement lancé sa campagne 2026 ce lundi à Joliette, en présence de plus de 50 partenaires des milieux des affaires, communautaire et institutionnel. Placée sous le signe de la mobilisation collective, la campagne invite la population et les organisations à agir sur les enjeux sociaux présents dans la région.





« Notre volonté est de rassembler et d'agir pour bâtir des communautés inclusives, solidaires et sans pauvreté. Une personne sur cinq reçoit directement l'aide de notre réseau, mais cinq personnes sur cinq bénéficient d'une communauté plus forte », a souligné le directeur du développement et des partenariats de Centraide Lanaudière, Marc H. Plante.





L'organisme travaille avec un réseau de plus de 60 organismes communautaires de la région. Selon un sondage réalisé par Léger auprès de 311 organismes soutenus par les Centraide du Québec, 96 % d'entre eux ont observé une hausse des demandes au cours des deux dernières années, et près d'un sur deux (47 %) affirme ne pas être en mesure de répondre adéquatement à tous les besoins.





« Centraide Lanaudière, c'est une force collective qui appartient à toute notre région. Chaque don compte et chaque don change quelque chose de réel dans la vie d'une personne d'ici », affirme le président du conseil d'administration, Francis Majeau-Charbonneau.





La campagne 2026 vise aussi à resserrer les liens avec le milieu des affaires lanaudois, les entreprises étant invitées à s'impliquer par une contribution financière, une campagne en milieu de travail, une activité de financement ou du bénévolat.