Un élan de générosité exceptionnel  au profit de la sclérose en plaques

C’est avec une immense reconnaissance que l'Association sclérose en plaques de Lanaudière souligne le succès de la 2e édition de l’Omnium Guy Boivin, qui s’est déroulée le 6 juin dernier au Club de golf de l’Épiphanie.

Grâce à la générosité des golfeurs, partenaires, commanditaires, bénévoles et donateurs, un montant record de 11 400 $ a été recueilli au profit desç Lanaudois vivant avec la sclérose en plaques (SEP).

Ces précieux fonds permettront d’organiser des activités abordables et adaptées aux besoins des personnes vivant avec la SEP, de maintenir le service de soutien à l’achat et de contribuer à la recherche scientifique afin de trouver une cure à cette maladie. L'organisme précise que 100 % des sommes amassées seront consacrées à ces objectifs. Aucuns salaire ni frais administratifs ne seront payés à même cette levée de fonds.

L'évènement a aussi permis d'amasser des fonds pour le CHUM et la Fondation des sports adaptés.

« Ce résultat exceptionnel est une magnifique façon de souligner notre 40e année de service auprès des personnes vivant avec la SEP et de leurs proches dans Lanaudière. Du fond du cœur, merci à toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette journée. Votre soutien fait une réelle différence et nous permet de poursuivre notre mission avec espoir et détermination. Ensemble, continuons à faire avancer la cause de la sclérose en plaques», indique-t-on par voie de communiqué.