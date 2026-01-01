Allégeance, illuminations : un nouvel attrait touristique qui fait briller SCB

La Ville de Saint‑Charles‑Borromée a procédé, le 26 juin dernier, au lancement officiel de l’expérience numérique Allégeance, illuminations, lors d’une soirée d’inauguration tenue à L’Espace culturel de la Maison Antoine‑Lacombe. Cette installation novatrice positionne la Ville comme une destination culturelle et touristique distinctive dans la région, autour d'un thème universel et intergénérationnel : notre allégeance à la nature.

Présentée dans les Jardins du Patrimoine, Allégeance, illuminations propose un parcours immersif où la nature et la lumière se rencontrent une fois l’obscurité venue. Le site se transforme en un univers sensoriel, ponctué d’ambiances lumineuses et sonores réparties en cinq tableaux. Des jalons éclairés guident les visiteurs jusqu’au cœur du site où art numérique et aménagement paysager se répondent de manière grandiose pour créer un spectacle inspiré de la monarchie.

« Avec ce projet à la fois ludique, immersif et pédagogique, la Ville de Saint‑Charles‑Borromée renforce son attractivité touristique et se positionne par une offre innovante sur le territoire. Issue d’une réflexion et d’une volonté citoyenne, cette initiative s’ancre dans la communauté et devient une source de fierté qui contribue au rayonnement de la Ville. Créer des espaces intergénérationnels pour jouer, apprendre et partager : c'était dans nos engagements. Allégeance le concrétise », indique Alexis Nantel, maire de Saint-Charles-Borromée.

Deux circuits de bornes interactives complètent l’expérience, l’un invitant le public à explorer l’histoire des jardins royaux et de l’art horticole, l’autre les secrets du site. Les visiteurs de tous âges peuvent ainsi interagir avec les éléments multimédias du parcours de bornes.

« Le Québec offre des expériences uniques qui permettent aux touristes d'apprécier son patrimoine tout en contribuant à faire de notre pays l'économie la plus résiliente du G7. Le gouvernement du Canada investit dans l’industrie du tourisme en soutenant, par l’intermédiaire du Programme pour la croissance du tourisme, des organisations et des administrations, comme la Ville de Saint-Charles-Borromée. En continuant d’investir dans l’industrie touristique de la région, nous espérons aussi accueillir davantage de touristes québécois, canadiens et étrangers », ajoute l’honorable Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et ministre responsable de DEC.

L'univers narratif s'inspire de la royauté, puisque les rois sont à l’origine de l'art horticole. Cet héritage demeure bien vivant dans les Jardins du Patrimoine et dans l’atmosphère unique du site, tant dans la partie anglaise que française. Proposant un parcours contemplatif, l’installation rend hommage à la nature grâce à un environnement enrichi d’éclairages, de musique et d’effets numériques.

« Notre région regorge de talents et de lieux d'exception. Allégeance, illuminations en est une magnifique démonstration en alliant patrimoine, culture, innovation et nature. Ce projet enrichira l'offre touristique de Lanaudière tout en mettant en valeur un lieu emblématique de notre patrimoine. Félicitations à la Ville de Saint-Charles-Borromée ainsi qu'à tous les partenaires et artisans qui ont uni leurs efforts pour donner vie à cette réalisation porteuse de fierté pour notre communauté », poursuit Gabriel Ste-Marie, député fédéral de Joliette-Manawan.

L’Espace culturel comme site touristique

Déjà reconnu comme attrait culturel important, L’Espace culturel de la Maison Antoine-Lacombe franchit une nouvelle étape avec le lancement de l’expérience Allégeance, illuminations. Issu d’une volonté citoyenne, ce projet transforme le site en destination nocturne et enrichit l’offre aux visiteurs.

« Ce projet met en lumière notre patrimoine, notre culture et notre capacité d'innover. Cette réalisation témoigne de la vision et de l'audace de Saint-Charles-Borromée, qui continue de se démarquer par des initiatives porteuses pour la qualité de vie des citoyens et l'attractivité touristique de notre région. C'est toute la région de Lanaudière qui bénéficiera du rayonnement de ce nouvel attrait », mentionne François St-Louis, député provincial de Joliette.

Cette mise en lumière permet à L’Espace culturel de la Maison Antoine‑Lacombe de s’affirmer comme un attrait touristique de premier plan dans la région de Lanaudière. En mariant art horticole, art numérique et art visuel, la Ville développe une offre distinctive et innovante, capable d’attirer de nouveaux publics tout en renforçant le sentiment de fierté des citoyens.

« La MRC de Joliette est fière de voir éclore des initiatives de cette envergure sur son territoire. L’expérience Allégeance, jardins lumineux vient bonifier notre offre touristique régionale d'une façon tout à fait unique. En alliant nature, culture et technologie, Saint-Charles-Borromée crée une nouveauté incontournable qui saura charmer un vaste public et contribuer au rayonnement de toute la région », précise Pierre-Luc Bellerose, préfet de la MRC de Joliette.

Une synergie pour assurer le succès du projet

Représentant un investissement de près de 1 M$, cette première phase du projet a été rendue possible grâce à l’importante contribution financière de plusieurs partenaires, dont le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (200 k$), Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) (125 k$), le ministère du Tourisme (42 k$) ainsi que la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière (97 k$).Le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière a également contribué au projet en transformant l’allée des lilas en allée des Premiers Peuples, intégrant une œuvre symbolique et une trame sonore immersive incluant le récit d’une aînée. Cette collaboration ouvre la voie au développement du tourisme excursionniste autochtone sur le territoire.

« La Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière est fière de s’associer à un projet inspirant et aussi rassembleur qu’Allégeance, illuminations. En soutenant cette initiative innovante, nous contribuons à la mise en valeur de notre patrimoine naturel et à la vitalité culturelle de notre milieu. Cette belle initiative reflète parfaitement notre volonté d’appuyer des actions porteuses qui font rayonner notre communauté », conclut Joël Landry, directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière.