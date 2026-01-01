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Nouvelle flotte d'autobus intermédiaires

De nouveaux autobus au service du transport urbain

durée 10h00
2 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

La MRC de Joliette annonce l’arrivée de nouveaux autobus intermédiaires qui entreront progressivement en service. Cette mise à niveau de la flotte vise à offrir une expérience de déplacement plus fiable et améliorée aux usagers.

Conçus pour répondre à l’évolution de l’achalandage, ces véhicules offriront davantage d’espace et de confort tout en augmentant la fluidité de la circulation à bord.

« C’est une fois de plus une avancée importante pour notre clientèle, qui ne cesse de croître. En
2025, le transport urbain a enregistré 231 565 passages, soit une hausse de 26 % par rapport à 2024. Les ajustements apportés aux circuits, combinés au renouvellement de notre flotte, démontrent notre volonté d’offrir un service efficace et confortable », a déclaré le préfet de la MRC de Joliette, Pierre- Luc Bellerose.

Rappelons qu’en août 2024, la MRC de Joliette a procédé à une refonte majeure de son réseau de transport urbain afin de mieux répondre aux réalités du territoire. Celle-ci a notamment permis d’offrir des passages aux 30 minutes sur l’ensemble des circuits, d’ajouter une boucle express reliant les principaux pôles d’activité et d’adapter le service aux secteurs moins bien desservis grâce au transport sur réservation.

L’intégration de ces nouveaux véhicules s’inscrit dans la continuité de ces améliorations et reflète la volonté de la MRC de développer un réseau de transport collectif accessible, efficace et adapté à la demande croissante.

Pour consulter les horaires et les circuits, visitez mrcjoliette.qc.ca ou contactez le service à la
clientèle au 450 756-2785.

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