Inauguration d'une tyrolienne de 700 mètres à Sainte-Mélanie

C'est en présence de nombreux élus, partenaires et collaborateurs que le Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles a procédé le 29 juin dernier à l'inauguration oƯicielle de sa toute nouvelle méga tyrolienne de 700 mètres, un projet structurant qui marque une nouvelle étape dans le développement récréotouristique du parc et de toute la région de Lanaudière.

L'événement s'est déroulé à la plateforme de départ de la tyrolienne, au sommet de la toute

nouvelle tour d'observation, oƯrant aux invités un panorama exceptionnel sur la vallée de la rivière L'Assomption et la spectaculaire Chute Monte-à-Peine.

Étaient présents pour souligner cette réalisation :

- Alexis Castonguay-Laplante, directeur général du Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-

et-des-Dalles;

- Sylvain Roberge, maire de Saint-Jean-de-Matha;

- Sylvie Roberge, mairesse de Sainte-Béatrix;

- Pier-Luc Bellerose, maire de Joliette et préfet de la MRC de Joliette;

- Isabelle Perreault, préfète de la MRC de Matawinie;

- Hugues Hénault, maire de Sainte-Mélanie;

- Éliane Neveu mairesse de St-Ambroise;

- François St-Louis, député de Joliette;

- Julien Laplante et Philippe Denis, des Entreprises Philippe Denis;

- Stéphane Bernier, de Zip-Rush, concepteur de la tyrolienne.

Avec ses près de 700 mètres de longueur, la nouvelle installation permet aux visiteurs de traverser la rivière L'Assomption au-dessus des rapides tout en découvrant le parc sous un angle entièrement nouveau.

Dans son allocution, le directeur général du parc, Alexis Castonguay-Laplante, a rappelé que cette réalisation représente beaucoup plus qu'une nouvelle activité.

« Aujourd'hui, on souligne bien plus que l'inauguration d'une tyrolienne. On célèbre une organisation qui a choisi de croire en son plein potentiel. »

Il a également souligné que cette infrastructure constitue la première réalisation de la deuxième

phase du plan directeur adopté par l'organisation, une phase consacrée à la mise en œuvre de

projets structurants visant à renforcer le positionnement du parc parmi les destinations récréotouristiques incontournables du Québec.

« Cette tyrolienne n'a jamais été pensée comme une simple destination. Elle a été conçue comme une nouvelle porte d'entrée vers le Parc des Chutes. Nous voulons inviter les visiteurs à découvrir davantage notre territoire, nos sentiers, nos paysages et tout ce qui fait la richesse de notre parc », a affirmé M. Castonguay-Laplante.

Le directeur général a également tenu à remercier les nombreux partenaires ayant contribué à la

réalisation du projet, notamment Zip-Rush, les Entreprises Philippe Denis ainsi que plusieurs

entreprises et collaborateurs régionaux ayant participé à la conception et à la construction de cette nouvelle attraction.

Il a conclu en rappelant que cette inauguration n'est pas une finalité, mais bien le début d'un

nouveau chapitre dans l'histoire du parc. « Aujourd'hui, en inaugurant la tyrolienne, on célèbre une réalisation importante. Mais on célèbre surtout tout ce qu'elle représente : une organisation qui a choisi de se remettre en question, des partenaires qui ont accepté de croire en une vision, une équipe qui travaille chaque jour à la concrétiser et un territoire qui continue d'écrire son histoire. » Les réservations pour la méga tyrolienne sont maintenant ouvertes. Toutes les informations concernant les horaires, les tarifs et les conditions de participation sont disponibles au : https://parcdeschutes.com/tyrolienne/.»