Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Par la Direction de santé publique de Santé Québec Lanaudière

Vous déménagez? Conseils pour éviter les punaises de lit

durée 11h00
30 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Par Salle des nouvelles

À l’approche des déménagements, la Direction de santé publique de Santé Québec Lanaudière invite la population à prendre des précautions pour éviter la propagation des punaises de lit. Ces insectes peuvent se faufiler dans des espaces aussi étroits que l’épaisseur d’une carte bancaire.

Elles causent des lésions qui ressemblent à des piqûres de moustiques et souvent, des démangeaisons. Pour être en mesure de reconnaître les punaises de lit et leurs œufs, on peut visiter la page Reconnaître les punaises de lit et en prévenir l'infestation | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

Précautions à prendre lors d’un déménagement

- S'informer des mesures qui sont prises pour éviter que des punaises restent cachées dans les couvertures ou le camion si une firme de déménageurs est engagée pour le transport des meubles; 
- Passer l’aspirateur ou le balai avec soin avant d'entrer ses articles dans un camion loué pour le déménagement; 
- S'assurer que le camion et le matériel de déménagement, incluant les couvertures, soient exempts de punaises; 
- Fermer les boîtes de carton de manière étanche en bouchant les trous et les fissures avec du gros ruban adhésif; 
- Garder les vêtements, la literie et les objets dans des contenants ou des sacs étanches jusqu’à ce qu'on est certain que le nouveau logis est exempt de punaises; 
- Inspecter le logis, en portant une attention particulière aux chambres. À l’aide d’une lampe de poche, on peut vérifier les fissures, les plinthes et les moulures. Les tapis et les moquettes sont également d’excellentes cachettes pour les punaises de lit; 
- Nettoyer à fond toutes les pièces et passez l’aspirateur partout. Ensuite, jetez le sac ou le contenu de l’aspirateur dans une poubelle fermée à l’extérieur.
- Se débarrasser des objets laissés par les locataires précédents et éviter de rapporter chez soi des articles usagés en mauvais état ou abandonnés sur les trottoirs (matelas, sommiers, meubles en bois ou rembourrés); 
- Inscrire clairement À jeter - Punaises sur des objets infectés dont on se débarassent afin d’éviter que ces articles ne soient récupérés par d’autres personnes.

Que faire si votre nouveau logement est infesté?

- Avisez le propriétaire s’il y a des punaises de lit dans votre logement. Il devra alors faire appel à un exterminateur détenteur d’un permis valide et certifié pour l’utilisation de pesticides. Ne pas essayer de régler le problème par soi-même. Les produits en vente libre nuisent au travail des exterminateurs. De plus, ces produits peuvent être très dangereux pour la santé s’ils ne sont pas utilisés selon les recommandations du fabricant.

Pour en savoir davantage sur la meilleure façon de choisir une entreprise de gestion de parasites, consultez la page : Recourir aux services d’une entreprise de gestion parasitaire | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un nouveau record pour l’Omnium de Golf André Chalut

Publié à 13h00

Un nouveau record pour l’Omnium de Golf André Chalut

L’organisation de la 46e édition de l’Omnium de Golf André Chalut a permis de remettre la somme record de 147 223 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, dans le cadre de la 27e édition de l’événement au profit de la fondation. Le tournoi s’est tenu le 17 juin dernier au Club de golf de Saint-Jean-de-Matha. Avec ses 46 éditions, ...

LIRE LA SUITE
Les blessures les plus communes lors de déménagements

Publié à 9h00

Les blessures les plus communes lors de déménagements

À l'aube du 1er juillet, journée non officielle du déménagement au Québec, nombreux seront ceux qui passeront le congé férié à soulever des boîtes et à multiplier les allers-retours. Plusieurs personnes peuvent se blesser sans les précautions nécessaires, et la canicule qui s'annonce risque d'augmenter le risque de blessures. La blessure la plus ...

LIRE LA SUITE
Un épisode de chaleur est attendu cette semaine dans le sud du Québec

Publié hier à 18h00

Un épisode de chaleur est attendu cette semaine dans le sud du Québec

Plusieurs régions du sud du Québec seront confrontées à un épisode de chaleur à compter du milieu de la semaine, prévient Environnement Canada, alors que la température ressentie pourrait dépasser 40. L'agence fédérale a publié lundi matin un bulletin météorologique spécial pour signaler que du temps chaud et humide est attendu de mercredi à ...

LIRE LA SUITE