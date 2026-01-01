Vous déménagez? Conseils pour éviter les punaises de lit

À l’approche des déménagements, la Direction de santé publique de Santé Québec Lanaudière invite la population à prendre des précautions pour éviter la propagation des punaises de lit. Ces insectes peuvent se faufiler dans des espaces aussi étroits que l’épaisseur d’une carte bancaire.

Elles causent des lésions qui ressemblent à des piqûres de moustiques et souvent, des démangeaisons. Pour être en mesure de reconnaître les punaises de lit et leurs œufs, on peut visiter la page Reconnaître les punaises de lit et en prévenir l'infestation | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

Précautions à prendre lors d’un déménagement

- S'informer des mesures qui sont prises pour éviter que des punaises restent cachées dans les couvertures ou le camion si une firme de déménageurs est engagée pour le transport des meubles;

- Passer l’aspirateur ou le balai avec soin avant d'entrer ses articles dans un camion loué pour le déménagement;

- S'assurer que le camion et le matériel de déménagement, incluant les couvertures, soient exempts de punaises;

- Fermer les boîtes de carton de manière étanche en bouchant les trous et les fissures avec du gros ruban adhésif;

- Garder les vêtements, la literie et les objets dans des contenants ou des sacs étanches jusqu’à ce qu'on est certain que le nouveau logis est exempt de punaises;

- Inspecter le logis, en portant une attention particulière aux chambres. À l’aide d’une lampe de poche, on peut vérifier les fissures, les plinthes et les moulures. Les tapis et les moquettes sont également d’excellentes cachettes pour les punaises de lit;

- Nettoyer à fond toutes les pièces et passez l’aspirateur partout. Ensuite, jetez le sac ou le contenu de l’aspirateur dans une poubelle fermée à l’extérieur.

- Se débarrasser des objets laissés par les locataires précédents et éviter de rapporter chez soi des articles usagés en mauvais état ou abandonnés sur les trottoirs (matelas, sommiers, meubles en bois ou rembourrés);

- Inscrire clairement À jeter - Punaises sur des objets infectés dont on se débarassent afin d’éviter que ces articles ne soient récupérés par d’autres personnes.

Que faire si votre nouveau logement est infesté?

- Avisez le propriétaire s’il y a des punaises de lit dans votre logement. Il devra alors faire appel à un exterminateur détenteur d’un permis valide et certifié pour l’utilisation de pesticides. Ne pas essayer de régler le problème par soi-même. Les produits en vente libre nuisent au travail des exterminateurs. De plus, ces produits peuvent être très dangereux pour la santé s’ils ne sont pas utilisés selon les recommandations du fabricant.

Pour en savoir davantage sur la meilleure façon de choisir une entreprise de gestion de parasites, consultez la page : Recourir aux services d’une entreprise de gestion parasitaire | Gouvernement du Québec (quebec.ca).