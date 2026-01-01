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À vélo tout l’temps, pas d’excuses!

SCB lance une première campagne sur la mobilité active

durée 10h00
1 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

La Ville de Saint-Charles-Borromée lance une campagne de sensibilisation à la mobilité active, intitulée « À vélo tout l’temps, pas d’excuses! ». Cette initiative vise à promouvoir l’utilisation du vélo comme moyen de transport avantageux sur le territoire charlois.

Avec cette campagne, la Ville souhaite en effet encourager la population à développer de nouvelles habitudes de déplacement en misant sur les bénéfices du transport actif en matière de santé, d’économie, d’efficacité et d’écoresponsabilité. Elle s’inscrit dans une démarche globale visant à soutenir la mobilité active sur l’ensemble du territoire charlois.

« Cette campagne s’adresse à tous les citoyens, jeunes et moins jeunes. C’est une invitation à choisir la bicyclette pour se déplacer. Qu’il fasse chaud, froid ou humide, le vélo apporte des avantages réels et accessibles qui dépassent largement les inconvénients», soutient Alexis Nantel, maire de Saint-Charles-Borromée. « Par exemple, l’utilisation du vélo est une option de choix pour réduire notre empreinte carbone individuelle et répond aussi aux impératifs globaux de diminution des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle nationale. La mobilité active devient donc l’un des leviers à la portée de toutes et tous, et collectivement, nous avons la responsabilité d’identifier de telles solutions porteuses pour l’avenir des générations futures, renchérit le maire. Outre ses avantages écologiques, le vélo est également un excellent moyen de demeurer en santé le plus longtemps possible, notamment grâce à l’exercice physique. Bref, il n’y a pas d’excuses : désormais, c’est à vélo tout l’temps qu’on se déplace», conclut le maire Nantel. 

Depuis plusieurs années, en cohérence avec son Plan stratégique 2021-2030, la Ville investit dans le développement de son réseau cyclable. L’ajout de sentiers polyvalents en sites propres (hors chaussée) et de voies cyclables bidirectionnelles sur chaussée permet aujourd’hui des déplacements actifs plus sécuritaires et efficaces. Ces aménagements offrent des solutions alternatives concrètes à l’utilisation de l’automobile, notamment pour les trajets de proximité.

Le vélo, un choix gagnant

La Ville invite ainsi les citoyens à s’approprier ce réseau et à intégrer le vélo dans leurs déplacements quotidiens. Elle rappelle que toutes les raisons sont bonnes pour adopter le vélo : que ce soit pour économiser sur les frais de transport, éviter la congestion sur la rue de la Visitation, améliorer sa santé ou réduire son impact environnemental, le vélo reste un choix gagnant en toutes saisons.

Selon Vélo Québec, organisme de référence en promotion du cyclisme dans la province, le vélo constitue souvent le moyen le plus rapide sur des distances d’environ 12 kilomètres. Il permet d’éviter la congestion routière et les contraintes liées au stationnement. Le slogan « À vélo tout l’temps » s’inscrit dans cette réalité en mettant de l’avant le temps gagné au quotidien en privilégiant la bicyclette.

Des citoyens engagés pour le vélo

La campagne met en valeur cinq Charloises et Charlois, choisis comme personnes ambassadrices pour illustrer concrètement l’adoption du vélo au quotidien. Déjà adeptes convaincus, ils partageront leur expérience et leurs habitudes tout au long de la campagne, déployée sur un an. Leur parcours témoigne qu’à Saint‐Charles‐Borromée, le vélo est une option réaliste, accessible et pleinement ancrée dans la vie de tous les jours.

Par cette campagne, la Ville réaffirme sa volonté de devenir un modèle en matière de mobilité active dans la région et de soutenir des changements durables dans les habitudes de déplacement.

Toute l’information sur le réseau cyclable et sur la campagne est disponible sur vivrescb.com.

 

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