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Gratuité du stationnement

Pour ne jamais oublier : Joliette exprime sa gratitude aux vétérans

durée 14h00
29 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Le conseil municipal de la Ville de Joliette a franchi une première étape, lors de sa séance du 22 juin, en vue d’offrir la gratuité du stationnement aux détenteurs de la plaque d’immatriculation pour vétérans délivrée par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Sous réserve de l’adoption finale du règlement prévue le 13 juillet prochain, cette mesure entrera en vigueur le 14 juillet 2026.

« Nos vétérans ont servi avec courage et dévouement. Leur contribution et leurs sacrifices méritent d’être reconnus bien au-delà des moments de commémoration. Dès notre arrivée, nous avons souhaité poser un premier geste en offrant la gratuité du stationnement durant la campagne du coquelicot. Aujourd’hui, nous consolidons cet engagement en appliquant désormais cette mesure en permanence. C’est une façon concrète de témoigner notre gratitude envers celles et ceux qui ont porté l’uniforme et défendu les valeurs qui nous sont chères » affirme le maire de Joliette, Pierre-Luc Bellerose.

Cette décision vient renforcer un mouvement de reconnaissance envers les vétérans qui prend de l’ampleur dans plusieurs villes et municipalités québécoises.

À retenir

- Gratuité dans les espaces de stationnement payants sur rue et dans les stationnements municipaux;
- Aucune obligation d’utiliser un parcomètre, un horodateur ou l’application Copilote+;
 - Respect obligatoire de la signalisation en vigueur;
- Exclusion des espaces réservés aux détenteurs de vignettes et des espaces réservés aux personnes à mobilité réduite.

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