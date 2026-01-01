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Bilan

La Ville de Joliette conclut 2025 avec des résultats financiers favorables

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29 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

La Ville de Joliette a présenté des résultats financiers favorables pour l’exercice 2025 lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 22 juin dernier. Grâce à une gestion responsable et à des revenus supérieurs aux prévisions, l’année financière s’est terminée par un excédent de fonctionnement.

- Excédent de fonctionnement à des fins fiscales : 6,2 M$, représentant 6,7 % du budget prévu;
- Revenus totaux : 101,1 M$, soit 6,7% de plus qu’anticipé;
- Hydro-Joliette : revenus de 43,7 M$, incluant un excédent de 7,2 M$.

D’où provient cet excédent?

Les droits de mutation immobilière, communément appelés la « taxe de bienvenue », ont généré des revenus de 3,7 M$, soit près du double des prévisions budgétaires. Des transferts gouvernementaux plus élevés que prévu, des revenus supplémentaires provenant du réseau électrique ainsi qu’un contrôle rigoureux des dépenses ont également contribué à ces résultats.

Des investissements qui profitent à la communauté

En 2025, la Ville a investi 21,3 M$ dans plusieurs projets structurants, notamment :

- les travaux d’infrastructures sur les rues Saint-Pierre Sud et Martel;
- la réfection du bâtiment de la cour municipale commune;
- le pavage et le resurfaçage de plusieurs rues du territoire.

Par ailleurs, une contribution de 6,5 M$ provenant de la TECQ (Programme de transfert pour les infrastructures d’eau et collectives du Québec) a permis de réduire le financement du projet d’infrastructures des rues Saint-Pierre Sud et Martel.

« L’excédent dégagé en 2025 permettra de réinvestir de façon stratégique ces sommes afin de poursuivre nos projets, de maintenir nos infrastructures et de répondre à nos engagements futurs. Cette approche contribue également à réduire la pression sur les budgets des prochaines années et à tenir compte de la capacité de payer de nos contribuables », souligne le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Le rapport financier consolidé ainsi qu’un résumé visuel sont disponibles au joliette.ca.

 

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