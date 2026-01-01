Lancement de la campagne « On gagne à choisir le respect »

Santé Québec Lanaudière lance la campagne de sensibilisation « On gagne à choisir le respect », destinée à promouvoir des comportements respectueux. La campagne s’articule autour de trois volets : le respect entre les usagers et les professionnels de la santé et des services sociaux, le respect entre collègues et le respect dans les collaborations entre partenaires. Elle rappelle qu’au cœur de chaque interaction se trouve une personne qui mérite d’être traitée avec considération, courtoisie et dignité.

« Le respect est à la base de relations humaines saines et de milieux de travail bienveillants. Par cette campagne, nous souhaitons rappeler qu’un geste, une parole ou une attitude respectueuse peut avoir un grand impact, autant pour les usagers que pour les membres de notre personnel et nos partenaires. Choisir le respect, c’est contribuer ensemble à un environnement plus humain pour tous », mentionne Philippe Ethier, président- directeur général de Santé Québec Lanaudière.

Donner la parole aux employés

La campagne se déploie notamment sur les médias sociaux et les plateformes numériques de Santé Québec Lanaudière et à travers des capsules vidéo mettant de l’avant des membres du personnel qui partagent ce que le respect représente pour eux au quotidien.

Quatre employées, issues de différents secteurs de l’établissement, ont accepté de partager leur expérience afin d’illustrer concrètement comment chacun gagne à choisir le respect dans les milieux de soins et de travail.

Cliquez sur les liens ci-dessous pour visionner les capsules de sensibilisation :

- Audrey, agente de relations humaines à la Direction de la protection de la jeunesse;

- Ange-Lynn, assistante-cheffe à la centralde de rendez-vous régionale;

- Amélie, infirmière à l'urgence;

- Lyne, préposée aux bénéficiaires à l'urgence;

La campagne comprend aussi un volet interne pour le personnel afin d’encourager des échanges respectueux entre collègues et de renforcer un climat de travail basé sur la collaboration, l’écoute et la bienveillance. Elle vise également à mieux soutenir les employés lorsqu’ils doivent faire face à des situations difficiles.

En choisissant le respect, chacun contribue à rendre les milieux de soins plus humains et bienveillants. Santé Québec Lanaudière invite la population, ses usagers, ses employés et ses collaborateurs à privilégier des échanges courtois. Ensemble, nous pouvons maintenir un environnement où chacun se sent respecté et bien accueilli.