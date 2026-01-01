La MRC de Joliette signe une nouvelle convention collective

La MRC de Joliette et le Syndicat canadien de la fonction publique -Québec (SCFP-Québec) sont fiers d’annoncer la conclusion d’une nouvelle convention collective pour les employés de la MRC, en vigueur du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2031.

Échue depuis le 31 décembre 2024, la précédente entente a laissé place à des négociations soutenues, marquées par un dialogue ouvert et constructif. Celles-ci ont permis d’aboutir efficacement à une entente équilibrée et bénéfique pour toutes les parties.

« Cette entente démontre qu’il est possible de concilier rigueur, reconnaissance et vision à long terme. Nous valorisons notre équipe pour assurer la stabilité de l’organisation et continuer d’offrir des services de grande qualité à la population, tout en respectant la capacité financière de nos contribuables », affirme PierreLuc Bellerose, préfet de la MRC.

« Les personnes salariées de la MRC sont au cœur des services offerts à la population. Nous croyons que cette nouvelle convention collective reconnaît cette contribution essentielle, ce que confirme d’ailleurs le taux d’appui exceptionnel obtenu lors du vote », explique Roxane L’Abbée, conseillère syndicale au SCFP-Québec.

Parmi les faits saillants, la convention prévoit une refonte complète de la grille salariale, maintenant plus compétitive et mieux alignée sur les responsabilités exercées. Cette nouvelle structure évolutive contribuera à renforcer l’attraction et la rétention du personnel. Elle est accompagnée d’augmentations salariales annuelles variant de 2,5 % à 3 %, assurant une progression stable tout au long de la durée de l’entente.

Au-delà des conditions financières, cette entente confirme une volonté de miser sur les personnes qui font vivre l’organisation au quotidien. Elle traduit un engagement concret à offrir un milieu de travail mobilisant, respectueux et orienté vers la collaboration.