Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Société

Ministère de la Sécurité intérieure

Québec lève totalement l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt

Québec lève totalement l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt
Photo: La Presse Canadienne
durée

Le ministère de la Sécurité intérieure du Québec a annoncé samedi qu'il avait levé totalement l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité dans la province.

La décision est entrée en vigueur dès 9 h, samedi.

Le ministère a indiqué que la décision avait été prise en collaboration avec la SOPFEU.

Le ministère de la Sécurité intérieure avait interdit le 9 juin les feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité en raison des conditions qui sévissaient alors.

Jeudi, la SOPFEU avait indiqué que le danger d'incendie demeurait «élevé» à «extrême» sur plusieurs secteurs du Québec. Cependant, il ajoutait que des changements aux conditions climatiques devraient contribuer à améliorer la situation.

Samedi, il mentionnait que la dépression demeurait quasi stationnaire et continuait d’affecter la province avec des averses et des orages, principalement sur l’ouest et le centre du Québec en après-midi.

La SOPFEU rapporte depuis le début de la saison de protection 202 incendies ayant touché 194 hectares. La moyenne des 10 dernières années à la même date est de 241 incendies pour 108 164 hectares de forêt brûlés.

La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une analyse de la rétine pourrait permettre de dépister une centaine de maladies

Publié à 9h00

Une analyse de la rétine pourrait permettre de dépister une centaine de maladies

Une analyse par intelligence artificielle d'une simple photo de la rétine pourrait permettre de dépister une centaine de maladies, parfois même avant l'apparition des premiers symptômes, croient des chercheurs montréalais. Et on ne parle pas ici seulement de maladies oculaires, mais aussi, par exemple, de maladies cardiovasculaires, de maladies ...

LIRE LA SUITE
La nouvelle loi sur l'immigration met en danger la vie de certaines personnes LGBTQ+

Publié hier à 12h00

La nouvelle loi sur l'immigration met en danger la vie de certaines personnes LGBTQ+

Un groupe de défense des droits des personnes LGBTQ+ qui vient en aide aux réfugiés souhaitant s'installer au Canada et aux États-Unis dénonce la nouvelle loi canadienne sur l'immigration. La Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada, qui est récemment entrée en vigueur, stipule que les demandes d'asile ...

LIRE LA SUITE
Une entente de principe est conclue avec les pharmaciens propriétaires

Publié hier à 9h30

Une entente de principe est conclue avec les pharmaciens propriétaires

Une entente de principe a été conclue entre le gouvernement du Québec et l'association représentant les pharmaciens propriétaires. D'une durée de cinq ans jusqu'en 2030 – la précédente entente était venue à échéance le 31 mars 2025 – l'entente touche près de 2100 pharmaciens propriétaires, a indiqué vendredi le cabinet de la ...

LIRE LA SUITE