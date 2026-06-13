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La nouvelle loi sur l'immigration met en danger la vie de certaines personnes LGBTQ+

La nouvelle loi sur l'immigration met en danger la vie de certaines personnes LGBTQ+
Photo: La Presse Canadienne
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Un groupe de défense des droits des personnes LGBTQ+ qui vient en aide aux réfugiés souhaitant s'installer au Canada et aux États-Unis dénonce la nouvelle loi canadienne sur l'immigration.

La Loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière du Canada, qui est récemment entrée en vigueur, stipule que les demandes d'asile doivent être présentées dans l'année suivant la première arrivée du demandeur au Canada afin de pouvoir suivre la procédure normale devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

Toute personne jugée inadmissible en vertu de la nouvelle loi peut demander une évaluation des risques avant renvoi, principalement sur dossier, qui correspond en fait à la procédure d'appel pour les demandes d'asile rejetées.

Le groupe de défense Rainbow Railroad affirme que les tribunaux et la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ont reconnu une grande variété de raisons pour lesquelles de nombreuses personnes LGBTQ+ pourraient ne pas demander l'asile au cours de leur première année ici.

Des recours fondés sur la Charte sont déposés au nom de demandeurs d'asile LGBTQ+ jugés inadmissibles en vertu de la nouvelle loi.

La ministre de l’Immigration, Lena Diab, a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les personnes faisant l’objet d’une évaluation des risques avant renvoi et confrontées à un danger réel obtiennent rapidement une décision favorable.

David Baxter, La Presse Canadienne

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