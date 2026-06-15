Les Chevaliers de Colomb du Québec amassent plus de 1,4 million $

L’Ordre des Chevaliers de Colomb, la plus grande organisation masculine catholique laïque au monde, a amassé plus de 1,4 million de dollars dans le cadre de sa campagne annuelle de levée de fonds au Québec, la Campagne des œuvres charitables, qui constitue sa plus importante levée de fonds de l’année.

La totalité des profits est versée à des organismes de bienfaisance ayant pignon sur rue dans la province de Québec. Ces œuvres comprennent la distribution de nouveaux manteaux d’hiver dans le cadre du programme Des manteaux pour les enfantsMD des Chevaliers de Colomb, le don de fauteuils roulants, ainsi que des dons à des fondations hospitalières locales, à des banques alimentaires, à Olympiques Spéciaux Québec et à d’autres programmes qui viennent en aide aux personnes dans le besoin. Maintenant à sa 49e année, la campagne s’effectue au moyen de la vente de billets de tirage déployée dans toute la province par les membres de l’Ordre au Québec.

« Nous sommes extrêmement touchés par l’intérêt et le soutien que manifestent les Québécois pour ce noble appel annuel », déclare Lorenzo Quirion, coordonnateur provincial de la campagne. « La charité est au cœur de l’œuvre des Chevaliers, et c’est ce qui fait le succès de cette initiative. Dans le cas présent, nous utiliserons ces fonds pour venir en aide aux personnes dans le besoin chez nous, mais nous continuons à mobiliser des soutiens à l’aide d’autres campagnes afin d’apporter notre contribution aux communautés du monde entier. »

Les Chevaliers ont organisé ce tirage au sort spécial le 11 avril, à l’occasion de leur congrès provincial au Québec, qui s’est tenu à l’Hôtel et Centre des congrès Le Victorin, à Victoriaville, au Québec. Les prix ont totalisé 200 000 $ et ont été distribué à 15 gagnants.

Les Chevaliers de Colomb sont réputés pour leurs œuvres charitables partout au Québec et dans le monde entier. En 2025, les membres ont fait don de 197 millions de dollars à des œuvres charitables et ont consacré 48 millions d’heures à des activités bénévoles partout dans le monde. Au Québec, les Chevaliers comptent plus de 70 000 membres répartis dans plus de 600 conseils et tables rondes; leurs membres ont consacré plus d’un million d’heures au bénévolat et ont fait don de 15,75 millions de dollars supplémentaires en argent et en produits à des causes locales.

« Tout comme nos membres, nos professionnels de l’assurance sont animés par le désir de se dévouer pour venir en aide à ceux qui en ont besoin », déclare Jean-Marc Le Bouthillier, directeur d’agence des Chevaliers de Colomb à Montréal. « C’est cet état d’esprit qui nous pousse à aider nos membres à protéger leurs proches grâce à l’assurance, ainsi que toute personne dans le besoin au sein de nos communautés. Nous sommes ravis de soutenir cette levée de fonds et nous avons déjà hâte à la campagne de l’an prochain. »

Fondé en 1882 et présent au Canada depuis 1897, l’Ordre des Chevaliers de Colomb propose des produits d’assurance vie à ses membres et à leurs familles par l’intermédiaire d’un réseau d’agences qui offrent des services aux membres de la région. Au Québec, les Chevaliers sont représentés par l’Agence Le Bouthillier, l’Agence Angy Dion et l’Agence Duval, qui couvrent ensemble les 17 régions des Chevalier au Québec. Une partie des recettes générées par le portefeuille d’assurance des Chevaliers de Colomb est réinvestie dans les œuvres charitables de l’Ordre, notamment dans ses programmes de distribution de manteaux d’hiver, de fabrication de lits et d’aide alimentaire aux familles. Une liste plus détaillée des programmes de l’organisation est disponible à l’adresse chevaliersdecolomb.com.