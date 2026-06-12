Des fresques ludiques pour le département de pédiatrie

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière annonce la finalisation du projet de fresques ludiques au département de pédiatrie du Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL). Avec un investissement d’un peu plus de 19 000 $ de la part de la fondation, cet ajout contribue à créer un environnement plus chaleureux et joyeux pour les petits usagers et leur famille.

Madame Annie Durette, artiste de la région, a été mandatée afin de créer 16 œuvres ludiques et colorées pour le département de pédiatrie. Celles-ci ont été installées un peu partout dans l’unité, soit dans les 10 chambres, à l’entrée ainsi que dans la salle de traitement. Chaque toile, unique et lumineuse, laisse place à l’imagination afin que chacun puisse s’approprier l’histoire du personnage illustré.

« Chaque fresque a été pensée pour offrir un moment d’évasion pendant la période difficile que ces enfants et leur famille vivent. Je souhaitais que les enfants puissent s’approprier les œuvres, y voir des histoires, des formes, des univers qui leur ressemblent et qui les accompagnent durant leur séjour. Surtout, je voulais les voir s’émerveiller en voyant mes toiles », explique Annie Durette.

Accueillant des centaines d’usagers annuellement, le département a été bonifié afin d’offrir un environnement plus chaleureux et paisible, contribuant ainsi au mieux-être des petits usagers durant leur séjour.

« C’est fascinant de voir la différence de nos interventions avec les jeunes maintenant qu’il y a ces belles toiles dans le département. Par exemple, dans la salle de traitement où des interventions douloureuses sont effectuées telles que l'installation de solutés, des ponctions veineuses, des ponctions lombaires et d’autres types d’interventions, l’œuvre a été peinte directement au plafond, alors elle nous permet de mieux intervenir auprès de l’enfant. Nous lui demandons de nous dire ce qu’il voit et cela lui permet de se changer les idées. Cela emmène de belles discussions qui permettent à l’enfant et sa famille d’oublier les moments plus difficiles qu’ils sont en train de vivre », mentionne Marie-Josée Melançon, cheffe d'unité en soins infirmiers mère-enfant-famille à la direction programme jeunesse du CISSS de Lanaudière.