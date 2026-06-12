Dévoilement de la « Chaise des générations » à Saint-Charles-Borromée

À l’occasion d’une réception civique en présence des membres du conseil municipal, la Ville de Saint-Charles-Borromée a souligné la contribution remarquable de six élèves de 6e année de l’école Vers l’Avenir, lors d’une cérémonie précédant la séance du conseil du 8 juin. Ceux-ci ont offert la « Chaise des générations », symbole de l’engagement de la Ville envers les générations vives de citoyens.

Honneur pleinement mérité pour Christopher Laflamme, Emmanuel Désiré Eloumou Eloumou, Flavie Léveillée, Zoé Beauregard, Sebastian Fabiano Pozan, Jacob Paré : les six élèves ont été invités à signer le Livre d'or de la Ville de Saint-Charles-Borromée. Devant les élus et les citoyens, deux des six élèves ayant réalisé l'œuvre étaient présents pour la dévoiler. La « Chaise des générations » est désormais installée de façon permanente dans la salle du conseil pour rappeler l'importance de considérer les jeunes dans chaque décision politique.

Par ce geste, la Ville réaffirme sa promesse de placer l'inclusivité, la démocratie participative et la protection de l'avenir des enfants au cœur même de ses priorités. La démarche a permis d’unir l'inventivité et les aspirations des jeunes en les impliquant pleinement dans les décisions qui touchent leur avenir. La réussite du projet repose aussi, en grande partie, sur le dévouement et l'implication des éducatrices spécialisées, Mélissa Morin, Aimie Landry et Isabelle Thiffault, qui ont su donner confiance aux jeunes et les encourager à aller au bout de leurs idées.

Une voix pour l'avenir

Fiers du chemin parcouru, les jeunes adolescents ont pris courageusement la parole devant le conseil pour présenter les différents aspects de leur réalisation. Isabelle Rousseau, représentante de l'organisme Mères au front s'est également exprimé pour souligner la portée de cette œuvre et les responsabilités qu'elle exige désormais des décideurs.

Le maire de Saint-Charles-Borromée, M. Alexis Nantel, s'est dit particulièrement fier de ce projet, rappelant au passage l'engagement de la Ville envers l'avenir de sa jeunesse : « Cette chaise à tout son sens autour de notre table. Nous avons entendu le message des jeunes et nous veillerons à ce qu'il se traduise concrètement dans nos décisions municipales ».

Pilotée par le mouvement Mères au front, un mouvement qui rassemble mères, grands- mères et alliés pour la protection de l'environnement, la « Chaise des générations » transcende le simple projet artistique. Destinée à être installée au cœur même du pouvoir municipal, la « Chaise des générations » agira comme un rappel visuel et moral constant.

Elle impose aux élus une certitude : chaque choix d'aujourd'hui en matière d'aménagement du territoire, de verdissement, de transport ou de gestion des matières résiduelles dessine directement le monde dans lequel vivront les enfants de demain.