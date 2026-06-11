Concours d’embellissement Osez vert 2026 : participez et remportez gros!

La Ville de Joliette lance l’édition 2026 du concours d’embellissement Osez vert! Jusqu’au 3 juillet, les citoyens sont invités à inscrire leurs aménagements paysagers afin de contribuer à la beauté de leur milieu de vie et de courir la chance de remporter l’un des nombreux prix offerts.

« L’embellissement d’une ville prend racine dans l’engagement de ses citoyens et s’épanouit dans la fierté collective. Je convie les Joliettains à participer à cette belle initiative et à partager des réalisations qui font fleurir notre milieu de vie et rayonner notre communauté », affirme le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Osez vert s’adresse aux propriétaires fonciers ainsi qu’aux locataires joliettains. Il est possible de s’inscrire dans l’une des catégories suivantes :

- Résidentielle;

- Commerciale;

- Industrielle;

- Balcon.

Pour être admissibles, les aménagements paysagers doivent obligatoirement être visibles d’une voie de circulation et/ou d’un stationnement public. Ceux qui se trouvent dans la cour arrière ne seront pas qualifiés.

Pour chacune de ces catégories, les gagnants remporteront des prix en argent attribués selon leur position : 500 $ (1re place), 300 $ (2e place) et 100 $ (3e place). Un prix de participation de 50 $ sera également tiré au hasard parmi tous les participants ayant obtenu la note de passage.

Comment participer?

Remplissez le formulaire au joliette.ca avant le vendredi 3 juillet à 16 h 30. Durant le mois d’août, des représentants de la Ville se déplaceront sur le territoire afin de prendre en photo les agencements floraux inscrits au concours.

Il est donc important que l'aménagement soit entretenu tout au long de l’été. Pour connaître les conditions d’admission ou pour plus d’informations, consultez le joliette.ca ou contactez le 450 753-8000.