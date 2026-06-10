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Société

Lors de son 35e tournoi de golf annuel

Le CAB Émilie-Gamelin annonce la création du Fonds Evelyne Rousseau

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Lyne Chartrand, Vice-présidente, Charco Sécurité; Mélanie Gélineau, directrice générale p.i. du Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin; et Louise Rondeau, présidente du conseil d’administration du Centre d’action bénévole
Photo: Courtoisie Centre d’action bénévole Émilie-GamelinLyne Chartrand, Vice-présidente, Charco Sécurité; Mélanie Gélineau, directrice générale p.i. du Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin; et Louise Rondeau, présidente du conseil d’administration du Centre d’action bénévole
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Le Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin a tenu le 27 mai dernier la 35e édition de son Tournoi de golf annuel, au Club de golf Montcalm de Saint-Liguori. Cette édition était dédiée à la mémoire d'Evelyne Rousseau, dont l'engagement envers la communauté et les causes locales continue d'inspirer le milieu. Sous la présidence d’honneur de Charco Sécurité, l'événement a dépassé son objectif en amassant près de 38 000 $, qui serviront notamment pour la création du nouveau Fonds Evelyne Rousseau.

Le Fonds Evelyne Rousseau soutiendra les bénéficiaires du Centre d’action bénévole qui doivent se déplacer pour recevoir des traitements de chimiothérapie, de radiothérapie ou d'immunothérapie. Pour des personnes aînées ou vulnérables, l'accès au transport vers ces traitements représente un obstacle. Ces accompagnements représentent également un support moral pour les bénéficiaires qui vivent une épreuve importante de leur vie.

Avec un montant amassé de 37 825 $, l'événement a dépassé son objectif de financement de 35 000 $. Le Centre d’action bénévole remercie chaleureusement les participants, les partenaires et les bénévoles dont la générosité a fait le succès de cette édition. L'organisme souligne tout particulièrement l'engagement de Charco Sécurité, présidence d'honneur de l'événement, qui a profité de la soirée pour annoncer le renouvellement de son engagement en vue de la 36e édition du Tournoi de golf annuel se tiendra le 26 mai 2027. Les gens d'affaires de la région sont déjà invités à réserver la date à leur agenda.

« Je tiens à remercier chaque personne qui a pris part à la journée. La générosité de notre communauté nous a permis de dépasser notre objectif avec près de 38 000 $ et de créer le Fonds Evelyne Rousseau, dont l'impact se fera sentir directement auprès des personnes que nous accompagnons », indique Mélanie Gélineau, directrice générale par intérim, Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin. 

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