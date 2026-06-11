Une nouvelle subvention verte lancée à Saint-Charles-Borromée

Comme l’écureuil qui craque et trouve son bonheur dans un environnement plus vert, la Ville de Saint-Charles-Borromée craque aussi pour ses citoyens! Pour ceux qui souhaitent faire des choix judicieux pour leur entretien extérieur, avec des outils sans émission de gaz à effet de serre ni pollution atmosphérique. Pour favoriser l’utilisation de tels outils respectant l’environnement, le conseil municipal offre en nouveauté une nouvelle subvention verte.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté claire du conseil municipal d’améliorer la qualité de vie et de faciliter le virage écoresponsable des citoyens charlois, tout en permettant aux ménages de réaliser des économies concrètes.

La nouvelle subvention, adoptée à la séance du 8 juin, offre un soutien financier pour l’achat d’équipements tels que les tondeuses électriques munies d’une lame déchiqueteuse, les équipements de jardinage manuels ou électriques, les souffleuses à neige électriques ainsi que les barils récupérateurs d’eau de pluie. L’objectif est d’inciter le plus grand nombre de citoyens à changer leur vieille tondeuse à carburant, afin de contribuer collectivement à la réduction de l’empreinte environnementale et à la réduction des nuisances sonores, et du même coup, aux efforts environnementaux de la Ville.

« Avec cette nouvelle subvention, nous concrétisons un engagement politique important, soit celui de soutenir concrètement nos citoyens dans leurs pratiques plus durables au quotidien. Nous voulons être une ville facilitatrice, qui rend le virage vert accessible, simple et avantageux pour tous », souligne le maire Alexis Nantel.

Jusqu’à 100 $ de remboursement + rétroactif au 1 er avril

L’aide financière correspond au moindre des montants suivants : 50 % du coût d’achat admissible, 100 $ (maximum fixé). En choisissant un commerce local situé à SCB, le demandeur profite d'une majoration de 20 % de l'aide financière à laquelle il est admissible, en plus du montant calculé selon les règles du programme.

Le programme s’adresse aux résidents et aux propriétaires charlois. Les demandes doivent être soumises en ligne via Civis, et accompagnées des documents requis, soit : une preuve de résidence et une facture détaillée.

Le traitement des demandes est assuré par le Service de l’aménagement du territoire et urbanisme, selon la nature des équipements admissibles. Et même si nous sommes déjà en juin, les achats sont admissibles de façon rétroactive à compter du 1 er avril 2026. Notons par ailleurs que ce programme ne vise que les propriétés résidentielles non commerciales situées sur le territoire de la Ville de SCB. Pour toute question d'interprétation, le texte du programme adopté par la Ville prévaut.

Un programme qui vient bonifier Civis

Pour faire une demande d’aide financière pour l’achat d’une tondeuse ou d’un outil écologique à usage résidentiel, visitez Civis dans la section « Demandes en ligne », catégorie « Environnement » : https://civis.vivrescb.com/demandes-en-ligne/subvention- equipement-entretien-et-gestion-de-leau.

Ce nouveau programme s’inscrit également dans une volonté plus large d’améliorer l’expérience citoyenne et l’expérience numérique. En simplifiant l’accès aux subventions grâce à une démarche en ligne via Civis, la Ville franchit un pas de plus vers une administration plus agile, plus accessible et résolument tournée vers la ville connectée.