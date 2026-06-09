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Société

Laval et Lanaudière

Deux CISSS sont toujours touchés par une panne informatique mardi matin

Deux CISSS sont toujours touchés par une panne informatique mardi matin
Photo: La Presse Canadienne, 2026
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Deux centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS), soit celui de Laval et celui de Lanaudière, étaient toujours touchés par une panne informatique qui affectait certains services, mardi matin.

Les deux CISSS ont fait savoir que la panne, qui a commencé lundi, est attribuable à un bris de fibre optique — une fibre optique a été sectionnée, selon ce qu'a écrit le CISSS de Lanaudière sur Facebook.

Conséquence: le CISSS de Laval continuait de demander à la population d’éviter de se présenter à l’urgence de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, sauf en cas de situation nécessitant une «intervention immédiate».

Par ailleurs, les rendez-vous prévus mardi entre 6 h 30 et midi dans tous les centres de prélèvements du CISSS de Laval ont été annulés. Les personnes qui avaient un rendez-vous pour une prise de sang ou un autre prélèvement seront contactées par le personnel.

La panne affectait aussi certaines lignes téléphoniques, de sorte que le CISSS de Laval redirigeait ses patients vers deux lignes générales (514 390-2167 et 1 877 476-6112). Pour les urgences, il est toujours possible de contacter le 911.

Le CISSS de Lanaudière a également annulé les rendez-vous prévus mardi pour les prélèvements, la vaccination et le dépistage. Il a fait savoir que ses autres services demeuraient opérationnels, mais que des ralentissements pourraient être observés.

Initialement, le CISSS des Laurentides était aussi affecté par la panne informatique. Il a toutefois confirmé, pendant la nuit de lundi à mardi, que le problème avait pu être réglé et que ses services étaient rétablis.

La Presse Canadienne

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