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Société

44 e édition de la Classique Richelieu-Harnois

303 500 $ recueillis pour des organismes de la région!

De gauche à droite: Luc Harnois, Harnois Énergies, Serge Harnois, Harnois Énergies, Patrice Laporte, GMI Construction, Eric Bruneau (président d’honneur), Bruneau Électrique, Mathieu Dufresne, La Turquoise, Joël Landry, Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, Claude Gaudet, Club de golf Montcalm, Louis-Félix Laporte, Financière Banque Nationale – Groupe Conseil Bélair Laporte Hugues Bourdeau, Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière Elisabeth Karam, Harnois Énergies et Valérie Laporte, Harnois Énergies
Photo: Courtoisie Harnois ÉnergieDe gauche à droite: Luc Harnois, Harnois Énergies, Serge Harnois, Harnois Énergies, Patrice Laporte, GMI Construction, Eric Bruneau (président d’honneur), Bruneau Électrique, Mathieu Dufresne, La Turquoise, Joël Landry, Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, Claude Gaudet, Club de golf Montcalm, Louis-Félix Laporte, Financière Banque Nationale – Groupe Conseil Bélair Laporte Hugues Bourdeau, Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière Elisabeth Karam, Harnois Énergies et Valérie Laporte, Harnois Énergies
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Le comité organisateur de la Classique Richelieu-Harnois souligne avec fierté le succès de la 44e édition, tenue le 2 juin dernier au Club de golf Montcalm de Saint-Liguori sous la présidence d’honneur d’Éric Bruneau, de Bruneau Électrique. Grâce à une mobilisation exceptionnelle, un montant de 303 500 $ a été amassé.

Les fonds recueillis durant cet événement rassembleur permettront à la Fondation Harnois Énergies de poursuivre sa mission en soutenant des initiatives qui contribuent au mieux-être, au développement et à la réussite des jeunes d’ici. Ces sommes seront ainsi réinvesties dans des projets qui ont un impact concret au sein de la communauté.

Dans un souci de réduire le gaspillage alimentaire, tous les surplus de la journée ont été remis à l’organisme La Manne Quotidienne, qui les redistribuera à des personnes dans le besoin.

Une mobilisation inspirante

Le succès de cet événement repose sur l’engagement et la générosité de nombreux collaborateurs. Le comité organisateur tient à remercier chaleureusement son partenaire principal, Esso/Mobil, ainsi que la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière et Valero pour leur appui précieux.

Des remerciements sincères sont également adressés à l’ensemble des partenaires, donateurs et bénévoles qui, par leur contribution et leur implication, jouent un rôle essentiel dans la réussite de ce rendez-vous annuel.

Un encan toujours aussi apprécié

L’encan interactif, lancé le 22 mai dernier, a connu un vif engouement, permettant d’amasser 60 777 $ grâce à la générosité des participants.

Enfin, le comité organisateur souhaite adresser un remerciement tout particulier à Éric Bruneau, dont le soutien à titre de président d’honneur a grandement contribué au succès de cette 44e édition de la Classique Richelieu–Harnois.

 

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