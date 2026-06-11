Saint-Charles-Borromée adhère à la campagne « Sécurité et surdité à vélo »

En appui à cette initiative nationale portée par Audition Québec, la Ville de Saint-Charles-Borromée, assure le relais de la campagne sur son territoire. Elle distribuera gratuitement, mais en quantité limitée, la trousse officielle à ses citoyens afin de rendre la surdité à vélo visible et de renforcer la sécurité des cyclistes malentendants.

Par cette démarche, qui confirme sa volonté d'offrir une mobilité active inclusive, accessible et sécuritaire pour l'ensemble de la collectivité, la Ville souhaite informer les cyclistes malentendants sur les outils à leur disposition et mobiliser la population autour du « savoir-être » à adopter sur la route. Cette initiative découle directement du plan d'action à l'égard des personnes handicapées et témoigne de l'engagement de la Ville envers l'accessibilité universelle.

Une action concrète à SCB

La Ville invite ses citoyens à emboîter le pas en se procurant gratuitement une trousse officielle, dans les prochaines semaines, à l'hôtel de ville (10 trousses disponibles ou en ligne sur Audition Québec au coût de 10 $.

La campagne « Sécurité et surdité à vélo » mise sur l’utilisation d’une plaque à vélo dotée du pictogramme de l'oreille barrée pour sensibiliser le public à la surdité sur la route et dans les voies cyclables. Elle se fixe facilement à l'arrière de la bicyclette et sert de repère visuel tout en invitant les usagers de la route à un partage plus sécuritaire de la chaussée.

Partager la route : le savoir-être en action

Croiser un cycliste arborant ce pictogramme demande des réflexes simples, mais essentiels pour assurer la sécurité de tous :

- Signaler sa présence visuellement : privilégier un geste de la main en abordant ou en dépassant le cycliste;

- Allouer plus d'espace lors du dépassement;

- Éviter les avertissements sonores brusques : les coups de klaxon soudains peuvent surprendre le cycliste et s'avérer contre-productifs.