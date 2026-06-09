Un projet par et pour les jeunes se concrétise à SCB

Décider, imaginer, proposer et savoir que son projet pourra se concrétiser : c’est le défi relevé avec succès par les 10 jeunes du Comité municipal jeunesse (CMJ) de Saint‐Charles‐Borromée. Leur initiative, Les vendredis du CMJ, bénéficiera d’un soutien de 5 000 $ de la Ville pour sa mise en œuvre dès cet été.

Le CMJ est une initiative de la Ville de Saint-Charles-Borromée, en collaboration avec l’école Lorenzo-Gauthier – Vers l’Avenir. Il vise à initier les jeunes à la vie démocratique et à encourager leur participation citoyenne.

Conçu par des élèves de 5e et 6e année de l’école Lorenzo-Gauthier – Vers l’Avenir, élus par leurs pairs, le projet est le fruit de plusieurs mois de consultations et de réflexions. En réponse à un besoin exprimé par les jeunes, son objectif est d’offrir aux jeunes Charlois un espace de rassemblement dynamique, accessible et stimulant.

Les vendredis du CMJ propose une série de neuf soirées d’activités, tenues du 12 juin au 21 août, à l’exception des vendredis des semaines de vacances de la construction. Réalisées en collaboration avec l’équipe de la Maison des jeunes du Grand Joliette, ces rencontres permettront aux jeunes d’expérimenter et de développer de nouvelles passions dans un environnement encadré et convivial.

Les activités se dérouleront de 18 h à 20 h dans trois lieux municipaux : le Centre communautaire Alain-Pagé, le parc Jean-Livernoche et le parc Casavant-Desrochers. Parmi les activités proposées, on retrouve, entre autres des défis sportifs, une projection de film, un atelier de cuisine et une initiation au yoga.

« Par leur engagement, ces jeunes démontrent que la jeunesse charloise est impliquée, réfléchie et bien ancrée dans les enjeux de sa communauté. Le CMJ est un bel exemple de participation citoyenne active et d’une relève engagée, en cohérence avec notre vision d’une communauté ouverte tournée vers le citoyen », a souligné le maire Alexis Nantel.

Rassemblés à l’hôtel de ville le 2 juin dernier, les jeunes ont été invités à signer le Livre d’or de la Ville, un geste symbolique marquant leur contribution à la vie municipale.

Les détails du projet des jeunes sont disponibles sur vivrescb.com.

