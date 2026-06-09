Les OCF, des ressources essentielles demeurent méconnues

Alors que l’isolement des parents et la pression des familles s’intensifient partout au Québec, les besoins de soutien augmentent sans relâche. Pourtant, les OCF, des ressources essentielles, présentes dans les 17 régions du Québec depuis plus de 65 ans, demeurent encore largement méconnues du grand public.

C’est dans ce contexte que la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF) lance sa campagne nationale 2026 avec l’appui de Bianca Gervais afin de faire rayonner ces ressources de proximité. En 2025 seulement, plus de 245 000 familles ont bénéficié des services offerts par les membres de la FQOCF et ce chiffre augmente sans cesse.

Déployée partout au Québec au printemps 2026, la campagne de la FQOCF mettra en lumière le rôle concret des OCF dans la vie des parents et des familles. Sous le thème « Écouter. Accompagner. Outiller. À chaque étape de la parentalité. Depuis 1961. », la campagne vise à faire connaître ces ressources de proximité, à valo riser leur expertise développée depuis plus de six décennies et à rappeler l’importance d’un tissu social fort pour les familles québécoises.

« Comme parent, peu importe notre réalité, il y a des moments où on se sent dépassés et on a vraiment besoin de support. Les OCF sont des endroits où on peut être accueilli sans jugement et trouver du soutien concret. Pour moi, c’était important de participer à cette campagne pour faire connaître ces ressources essentielles et aider à les faire rayonner auprès des familles qui, peut-être, ne savent même pas qu’elles existent», souligne Bianca Gervais.

Des chiffres qui parlent

En effet, selon les chiffres de l’Institut de la statistique du Québec* présentés dans le mémoire prébudgétaire déposé en janvier 2026 par la FQOCF, plus d’un parent sur 4 (26,7 %) estime ne pas avoir les revenus suffisants pour répondre aux besoins de base de sa famille, une proportion qui grimpe à 43,1 % chez les familles monoparentales. Sur le terrain, les OCF constatent

chaque jour les impacts bien réels de cette pression : épuisement parental, isolement, anxiété financière, surcharge mentale et manque de réseau de soutien.

Les OCF agissent comme tissu social et jouent un rôle essentiel pour les familles. Malgré cela, les organismes continuent toutefois de composer avec un sous-financement chronique et une reconnaissance insuffisante de leur expertise. Par leur rôle central dans leur communauté, les OCF sont souvent les premiers à accueillir les familles lorsqu’elles manquent de repères ou de ressources autour d’elles.

« Fondée sur la proximité, la confiance et la prévention, l’expertise de nos OCF et de leurs intervenants qualifiés permet d’agir tôt auprès des familles, que ce soit ponctuellement ou sur une base régulière », souligne Alex Gauthier, directeur général de la FQOCF. « C’est pourquoi investir dans les OCF, ce n’est pas une dépense : c’est investir dans des communautés plus fortes et des familles mieux soutenues.»

Des organismes essentiels au coeur des communautés

Les 280 OCF offrent aux parents de véritables milieux de vie, des lieux d’écoute, d’échange et d’accompagnement adaptés à leur réalité : soutien à la parentalité, activités parents-enfants, répit, entraide, ateliers et accompagnement individuel.

Des enjeux nationaux et régionaux bien concrets, vécus sur le terrain

Parmi les enjeux majeurs auxquels font face les directions des OCF à travers la province, on compte :

- Le manque de financement, malgré la recommandation claire de la Commission Laurent

en 2019 qui appelait à un soutien adéquat pour pérenniser les services ;

- La fragilisation des ententes financières avec des ministères et organismes gouvernementaux ;

- L’augmentation importante de l’achalandage des familles référées par les CISSS/CIUSSS, les écoles et les autres organismes sociaux communautaires, particulièrement auprès des familles immigrantes.

Ces réalités menacent directement ces services essentiels pour les parents.