RECYC-QUÉBEC outille les citoyens pour réduire leurs déchets

À l’approche de la saison des déménagements, RECYC-QUÉBEC lance un guide pratique pour aider les Québécois à adopter des pratiques plus écoresponsables. Un nombre important de citoyens se sentent d’ailleurs peu outillés pour bien trier leurs matières : 30 % des personnes qui déménagent disent ne pas savoir comment s’y prendre adéquatement, selon un sondage SOM réalisé pour RECYC-QUÉBEC.

Dans un contexte où le déménagement génère souvent un grand volume de déchets, cet outil simple et accessible vise à accompagner concrètement la population pour réduire à la source, mieux trier et poser des gestes durables à chaque étape du processus.

Avant, pendant, après : adopter les bons réflexes

Le guide propose une approche concrète pour accompagner les citoyens avant, pendant et après leur déménagement, en misant sur des gestes simples et efficaces qui font une réelle différence. En amont, il encourage le don ou la revente, ainsi que l’utilisation d’emballages réutilisables. Le jour du déménagement, il mise sur des pratiques comme rendre le tri visible et accessible et limiter les déplacements. Après le déménagement, les citoyens sont encouragés à se familiariser avec les services de collecte de leur nouveau quartier, à poursuivre leurs efforts de tri et à donner une seconde vie à leurs boîtes et emballages. Une démarche simple, mais avec un impact important, qui permet d’intégrer les principes de l’économie circulaire au cœur de cette transition importante.

« Chaque déménagement est une transition importante, mais aussi une occasion de faire une différence. En misant sur la réduction à la source, le réemploi et le tri adéquat, ce guide aide les citoyennes et les citoyens à intégrer des gestes simples d’économie circulaire dans leur quotidien », souligne Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC.

Une transition vers l'économie circulaire

Au-delà des gestes individuels, le déménagement représente une occasion d’agir sur la réduction des matières résiduelles à grande échelle. En adoptant des réflexes comme réduire, réutiliser, donner, réparer et recycler, les citoyens peuvent significativement limiter la quantité de matières envoyées à l’enfouissement. En mettant de l’avant des solutions accessibles, comme les réseaux de dons, les écocentres ou l’application Ça va où ? de RECYC-QUÉBEC, le guide s’inscrit dans une volonté plus large de faciliter le passage à l’action et de faire du Québec une société plus circulaire.

Bien informer, mieux donner : le guide du bon donateur

Parce qu’un déménagement est souvent synonyme de débarras, le guide met de l’avant de bonnes pratiques pour favoriser le réemploi. En complément, il propose aussi un Guide du bon donateur pour encourager des dons plus responsables. On y rappelle l’importance de s’informer auprès des organismes, de privilégier des articles propres et en bon état et de respecter leurs consignes de dépôt. Trier correctement ses dons, choisir le bon moment et éviter de déposer des objets inappropriés ou dangereux sont autant de gestes qui facilitent le travail des organismes et maximisent l’impact des dons. En valorisant ces pratiques, RECYC-QUÉBEC encourage une culture de solidarité et de circularité bénéfique pour l’ensemble de la communauté.