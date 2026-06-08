Soins à domicile: les usagers invités à formaliser leurs plaintes

Le Comité des usagers du Sud de Lanaudière invite les usagers des services à domicile et leurs proches à transmettre une plainte formelle à la Commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS de Lanaudière, afin de documenter les impacts vécus depuis la transition des services vers le nouveau fournisseur.

Cette démarche survient alors que le Protecteur du citoyen évalue la situation. Elle vise à faire reconnaître concrètement les enjeux de qualité, de stabilité, de continuité et de respect des droits des usagers. Elle devient d’autant plus importante que Santé Québec a affirmé en commission parlementaire que « la transition s'est très bien faite », alors que les informations reçues par le Comité indiquent plutôt des inquiétudes, de l’instabilité et des impacts réels sur le terrain.

Le Comité invite les personnes concernées à déposer une plainte même si elles avaient déjà exprimé une insatisfaction avant la transition. La plainte doit porter sur les services vécus depuis cette transition : changement d’intervenante, heures modifiées, visites annulées, bris de services, perte de confiance, insécurités, atteinte à la dignité ou surcharge pour les proches aidants.

La plainte doit être transmise par courriel à cette adresse : [email protected]. Le Comité demande aussi aux personnes de le mettre en copie conforme de leur envoi, à cette adresse : [email protected].

Les personnes qui ont besoin d’aide pour comprendre leurs droits, préparer leurs notes ou structurer leur plainte peuvent communiquer avec le Comité des usagers du Sud de Lanaudière au 450 654-7229, poste 361010. Le Comité dispose également d’un modèle de lettre de plainte qui peut être fourni aux personnes qui souhaitent structurer leur démarche.

« Depuis des semaines, des usagers, des proches et des intervenantes nous disent qu’ils sont inquiets. La mobilisation existe déjà. Le temps est venu de la concrétiser par des plaintes formelles, documentées et transmises au bon endroit. Ce n’est surtout pas le moment d’abandonner : c’est le moment de faire compter chaque situation vécue », affirme Mme Louise Henrichon, présidente du Comité des usagers du Sud de Lanaudière.

Constitué en vertu de la Loi au sein de l’établissement, le Comité des usagers du Sud de Lanaudière défend les droits et les intérêts des usagers et veille à la qualité des services offerts à la population.