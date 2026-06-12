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Société

Moment idéal pour mettre de l'avant les fermes locales

Le 12 juin, j'achète des légumes québécois

Le 12 juin, j'achète des légumes québécois
Photo: Archives Néomédia
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Créé en 2025 par le gouvernement Québécois,  on célèbre cette année la deuxième édition de la journée « Le 12 juin, j'achète un produit québécois». 

Alors que le temps des récoltes va commencer, c’est le moment idéal pour mettre de l’avant les fermes locales et leurs beaux produits prêts à remplir nos assiettes. Lors d’une étude en mai 2025 de L’observatoire de la consommation responsable*, 85,7 % des répondants considèrent qu’acheter des produits fabriqués ou cultivés au Québec est essentiel pour soutenir l’économie locale. Alors, en cette belle journée, le Réseau des Fermiers de Famille invite les gens à célébrer celles et ceux qui travaillent chaque jour à notre autonomie alimentaire sur le territoire de la province. 

Loin d’être une tendance, le Réseau des Fermiers de Famille fête son trentième printemps cette année avec près de 115 fermes 100% biologiques qui nourrissent, saison après saison, leurs communautés avec des paniers de légumes bio. « Nous sommes fiers de faire pleinement partie du paysage agricole québécois et encore convaincus de faire partie de la solution d’un avenir durable. En plus, le Réseau des Fermiers de famille, OBNL québécois, est l’un des plus grands réseaux de fermes biologiques en Agriculture Soutenue par la Communauté, au monde! Un exemple d’innovation sociale et durable à amplifierOn se sent impuissants face aux nombreux défis sociaux et environnementaux, mais on mange 3 fois par jour. Le RFF est un moyen d’action accessible et concret pour prendre soin de notre territoire et de notre société, et prendre part à notre souveraineté alimentaire», résume Laure Waridel, cofondatrice d’Équiterre. 

Chaque année, ce sont des milliers de foyers qui font confiance aux agriculteurs pour les nourrir.  Le train n’est pas encore passé et il est encore plus que temps de s’abonner à des paniers de légumes bio 100% locaux et bio et de soutenir les fermes proches de chez vous. Alors aujourd’hui, pour cette journée « Le 12 juin, j'achète un produit québécois », il est d'actualité de penser aux fermiers, qui sont là, dans tous les rangs du Québec, prêts à nourrir la population. Un geste concret pour la santé de l'environnement et de l'économie locale. 

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