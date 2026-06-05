La Ville de Joliette appuie le projet du Collectif Amélie-Fristel

Lors de la séance du conseil municipal du 25 mai dernier, les élus de Joliette ont adopté à l’unanimité une résolution confirmant l’appui au projet résidentiel porté par le Collectif Amélie-Fristel.

Ce projet, qui vise la création de 38 unités d’habitation communautaire dans le bâtiment patrimonial situé au 434, rue Saint-Charles-Borromée Nord, est destiné à des clientèles vulnérables, notamment des personnes vivant avec des limitations physiques, des personnes sourdes, ainsi que des jeunes et des familles évoluant dans un contexte de précarité.

Par cette résolution, la Ville de Joliette s’engage à contribuer au Collectif sous forme de crédit de taxes foncières pour une période maximale de 35 ans, un montant estimé à 1 918 654 $. La Ville confirme l’admissibilité des 38 unités au programme de supplément au loyer (PSL), ce qui permettra l’accessibilité financière des futurs logements.

« Dans une période où l’accès au logement demeure un défi majeur, le projet Amélie-Fristel apporte une réponse concrète à des besoins bien réels. Il permettra non seulement d’offrir un milieu de vie adapté à des personnes en situation de vulnérabilité, mais aussi de donner une nouvelle vocation à un bâtiment patrimonial. En soutenant ce projet, nous investissons dans la dignité humaine, l’inclusion et la qualité de vie, tout en offrant à des personnes qui en ont besoin un environnement stable, sécuritaire et propice à leur épanouissement », déclare le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Le projet poursuit actuellement ses démarches de développement en collaboration avec différents partenaires du milieu. Une annonce officielle réunissant l’ensemble des parties prenantes concernées sera effectuée ultérieurement afin de présenter les prochaines étapes

du projet.

La Ville de Joliette tient à saluer l’engagement du Collectif Amélie-Fristel, de la Congrégation

des Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de Marie, ainsi que de tous les partenaires qui contribuent à faire avancer cette initiative prometteuse.