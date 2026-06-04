Conclusion de la Grande campagne 2023-2026 « Agir ensemble, pour l’humain »

Après trois années de mobilisation et de générosité, la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière confirme la clôture de sa Grande campagne 2023-2026 « Agir ensemble, pour l’humain ». Lancée en mai 2023 avec un objectif ambitieux de 4 millions de dollars, cette campagne aura permis de rassembler la communauté du nord de Lanaudière autour d’une même volonté : améliorer concrètement les soins et services offerts à la population.

Grâce à l’appui exceptionnel des donateurs, partenaires et membres de la communauté, la fondation est heureuse d’annoncer que la campagne a permis d’atteindre son objectif de 4 millions de dollars amassés, contribuant au financement de nombreux projets porteurs au sein des installations du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière sur le territoire du nord de Lanaudière.

Il est important de rappeler que pendant ces trois années, la campagne s’est déployée autour de quatre grands axes d’investissement : Grandir en beauté, Vieillir en santé, Prendre soin de sa santé mentale et Vivre une expérience optimale en lien avec les installations de santé. Ces axes auront permis de soutenir des initiatives touchant toutes les générations et répondant à des besoins bien réels de la population. Tout au long de la campagne, la fondation a également mis de l’avant des histoires humaines inspirantes à travers différents ambassadeurs et témoignages. Ces histoires ont permis de rappeler concrètement pourquoi chaque contribution compte et l’impact réel de la générosité dans le quotidien des usagers et de leurs proches.

« Cette campagne représente beaucoup plus qu’un objectif financier atteint. Elle démontre à quel point notre communauté est présente lorsqu’il est question de prendre soin des gens d’ici. Chaque don, chaque implication et chaque geste posé auront eu un impact concret dans la vie de milliers de personnes. C’est ce qui représente le grand rôle et le pouvoir exceptionnel de la fondation », souligne Maude Malo, directrice générale de la fondation.

Les différents projets de la campagne

Parmi les projets marquants de cette campagne figure notamment le Pavillon de soins palliatifs et de fin de vie, représentant un investissement majeur visant à offrir un environnement chaleureux, humain et adapté aux besoins des usagers et de leurs proches dans les moments les plus difficiles de leur parcours. Le projet du budget loisirs a également permis à tous les centres d’hébergement du territoire de mieux planifier leurs activités et d’offrir une programmation variée aux résidents. Plusieurs autres projets ont également pu voir le jour grâce à cette mobilisation collective, qu’il s’agisse d’équipements spécialisés, comme un scan en imagerie médicale, d’améliorations des milieux de vie, comme la massothérapie aux soins palliatifs et en oncologie, ou encore de projets favorisant le mieux-être des usagers. Ce qui est d’autant plus impressionnant avec cette Grande campagne, c’est que la très grande majorité des projets sont déjà terminés ou en cours. Les gens souhaitant obtenir plus de détails sur les différents projets peuvent visiter le https://votrefondation.org/grande-campagne/

« Dès le lancement de la campagne, nous souhaitions mettre l’humain au cœur de tout ce que nous faisions. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer avec fierté que cette campagne aura réellement porté cette vision. Nous sommes profondément reconnaissants envers tous ceux qui ont choisi d’agir avec nous, pour l’humain. », mentionne Dre Marilyn Simard-Gravel, coprésidente de la fondation.

La fondation tient à remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, au succès de cette Grande campagne. Cette grande vague de générosité continuera d’avoir un impact concret dans la vie de la population du nord de Lanaudière pour les années à venir.