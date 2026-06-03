SCB ance son tout premier « Micromag » en partenariat avec URBANIA

La Ville de Saint-Charles-Borromée annonce une refonte majeure de l’un de ses outils de communication officiels avec le lancement de son tout nouveau magazine municipal 100 % numérique : le Micromag ViVre SCB.

En devenant la toute première municipalité à adopter ce format avant-gardiste développé en partenariat avec le réputé média URBANIA, Saint-Charles-Borromée se positionne une fois de

plus comme un chef de file en matière d’innovation citoyenne.

Ce passage au virtuel marque une étape historique : la pierre posée il y a dix ans pour faire entrer la municipalité dans l’ère numérique devient aujourd’hui encore plus solide. Ce projet s’inscrit directement dans les orientations de la Ville en matière de développement durable, de transition technologique et de sobriété. Loin d'être un cas isolé, ce lancement couronne un savoir-faire déjà largement salué par le milieu des communications publiques, la Ville ayant cumulé plusieurs distinctions prestigieuses ces dernières années, dont la convoitée « Grande Plume » de l’Association des communicateurs municipaux du Québe en 2025, qui a propulsé le rayonnement de SCB jusqu'à l'international.

De plus, ce nouveau format condensé s'intègre au cœur d'une stratégie globale de réutilisation

des contenus, pensé pour traverser le temps sans périmer.

« Cette transition vers le Micromag est l'évolution logique de notre vision de la gouvernance : plus transparente, plus interactive et résolument humaine. Qu’il s’agisse de vulgariser les grands dossiers sur nos plateformes ou d'aller à la rencontre des gens sur le terrain, notre objectif demeure le même : briser les barrières. Avec cet outil moderne et captivant conçu pour les écrans mobiles, nous offrons une proximité inégalée à nos citoyens, directement au creux de leur main, tout en suivant nos orientations de sobriété numérique », affirme le maire Alexis Nantel.

« Nous avons investi énormément d’énergie et de ressources ces dernières années pour développer le Micromag, un format éditorial hybride imaginé à l’interne chez URBANIA pour transformer la lecture numérique en expérience interactive et immersive. C’est donc une immense fierté de voir la ville de Saint-Charles-Borromée nous accorder sa confiance pour l’accompagner dans son virage numérique. Chez URBANIA, le Micromag est au cœur de notre relation avec notre audience. Le voir aujourd’hui mis au service d’une ville et de ses citoyens est à la fois naturel, pertinent et très stimulant. C’est un magnifique projet, et nous saluons l’audace et la vision de la ville, qui ose innover avec nous », ajoute Marie-Claude Bourdeau, directrice ventes et stratégie de contenu chez URBANIA.

Un contenu fidèle aux habitudes

Que les citoyens et adeptes de la publication se rassurent : le Micromag conserve toute la richesse de l’information municipale à laquelle ils sont attachés. Les lecteurs y retrouveront l'actualité locale, des grands dossiers, la programmation culturelle, les grands événements de la Ville ainsi que les sections réservées à nos précieux partenaires.

La grande nouveauté réside dans l'interactivité : le Micromag intègre désormais du contenu multimédia, incluant des capsules vidéo intégrées et de l’animation. Tous les détails de cette transition inspirante sont d'ailleurs expliqués en profondeur dans ce tout premier numéro à ne pas manquer.

Des mesures pour ne laisser personne derrière

Soucieuse d’accompagner l’ensemble de la population dans cette transition, la Ville déploie plusieurs mesures facilitantes pour soutenir les personnes moins initiées aux technologies:

- Alerte Civis : Un service de messagerie texte (SMS) ou courriel pour être prévenu instantanément dès la sortie d'un numéro. Il est d’ailleurs possible de s’abonner gratuitement aux notifications sur civis.vivrescb.com.

- Infolettre municipale : Une mise à la une régulière pour un accès direct en un seul clic. Il est possible de s’abonner à l’infolettre via le site Internet municipal.

- Affichage de proximité et réseau RPA : Des affiches munies de codes QR simplifiés seront installées progressivement dans les principaux bâtiments municipaux et chez certains commerces et partenaires pour guider les citoyens pas-à-pas. De plus, une collaboration étroite a été développée avec certaines résidences pour aînés (RPA) du territoire afin de faciliter leur accès à cette nouvelle technologie.

- Soutien téléphonique personnalisé : Les citoyens éprouvant des difficultés techniques pourront composer le numéro de la Ville (450 759-4415) pour recevoir une assistance immédiate. Le personnel de première ligne est aussi disponible sur place pour les orienter pas-à-pas dans leur première lecture en ligne.

Le premier numéro du micromag ViVre SCB peut être consulté dès le 28 mai, sur la page officielle dédiée : mag.vivrescb.com.