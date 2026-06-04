Nous joindre
Publicité
Société

Pour ses citoyens

La Ville de Joliette poursuit son soutien à l’accès aux activités aquatiques

La Ville de Joliette poursuit son soutien à l’accès aux activités aquatiques
Photo: Courtoisie Ville de Joliette

Le 25 mai dernier, lors de la séance du conseil municipal, les élus ont adopté à l’unanimité une résolution visant à renouveler l’entente avec l’école Natation en forme afin de poursuivre le soutien à l’accès aux activités aquatiques offertes aux citoyens de Joliette.

Par cette entente, la Ville autorise une aide financière correspondant à 50 % des frais d’inscription pour les Joliettains de tous âges participant aux cours proposés par l’école aquatique à la piscine du Campus Saint-Joseph.

Cette entente renouvelée permettra notamment de maintenir l’offre de cours de jour destinés aux adultes, incluant les femmes enceintes et les aînés, en complément de la programmation déjà proposée par le Service des loisirs et de la culture. « Les besoins en activités aquatiques sont variés et évoluent selon les réalités des familles, des aînés, des futurs parents et des citoyens de tous âges. Grâce à cette entente avec Natation en forme, nous pouvons offrir une programmation adaptée et complémentaire qui répond concrètement aux attentes de la population tout en maximisant l’accès aux infrastructures existantes », souligne le maire, Pierre-Luc Bellerose.

L’entente de service conclue couvrira les saisons 2026-2027 et 2027-2028.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Stationnement: nouvelle politique de paiement pour les installations de Santé Québec Lanaudière
SociétéPublié hier à 16h00

Stationnement: nouvelle politique de paiement pour les installations de Santé Québec Lanaudière

Une nouvelle Politique concernant l’exploitation des parcs de stationnement entrera en vigueur dans les installations de Santé Québec Lanaudière à compter du 14 septembre. Cette politique s’appliquera à l’ensemble des utilisateurs de leurs stationnements commerciaux, conformément à la directive ministérielle encadrant les activités de ...

LIRE LA SUITE
Publicité
Il faut entrecouper les périodes assises de moments d'activité
SociétéPublié hier à 15h00

Il faut entrecouper les périodes assises de moments d'activité

Entrecouper les longues périodes passées en position assise de brefs épisodes d'activité pourrait permettre de mitiger l'impact néfaste de la sédentarité sur la santé, suggère une nouvelle étude britannique. En bref, les chercheurs ont constaté que chaque heure supplémentaire passée quotidiennement en position assise augmente le risque ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Salle des nouvelles