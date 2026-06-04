Pour ses citoyens
La Ville de Joliette poursuit son soutien à l’accès aux activités aquatiques
Le 25 mai dernier, lors de la séance du conseil municipal, les élus ont adopté à l’unanimité une résolution visant à renouveler l’entente avec l’école Natation en forme afin de poursuivre le soutien à l’accès aux activités aquatiques offertes aux citoyens de Joliette.
Par cette entente, la Ville autorise une aide financière correspondant à 50 % des frais d’inscription pour les Joliettains de tous âges participant aux cours proposés par l’école aquatique à la piscine du Campus Saint-Joseph.
Cette entente renouvelée permettra notamment de maintenir l’offre de cours de jour destinés aux adultes, incluant les femmes enceintes et les aînés, en complément de la programmation déjà proposée par le Service des loisirs et de la culture. « Les besoins en activités aquatiques sont variés et évoluent selon les réalités des familles, des aînés, des futurs parents et des citoyens de tous âges. Grâce à cette entente avec Natation en forme, nous pouvons offrir une programmation adaptée et complémentaire qui répond concrètement aux attentes de la population tout en maximisant l’accès aux infrastructures existantes », souligne le maire, Pierre-Luc Bellerose.
L’entente de service conclue couvrira les saisons 2026-2027 et 2027-2028.
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