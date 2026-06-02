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Société

Semaine québécoise des personnes handicapées

Saint-Charles-Borromée en action

Saint-Charles-Borromée en action
Photo: Courtoisie
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La 30e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui se tient du 1er au 7 juin, est l'occasion pour la Ville de Saint-Charles-Borromée de présenter les actions posées dans le cadre de son Plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées en vue d’atteindre l’accessibilité universelle.

Le thème de cette édition, « On perd de vue le potentiel quand on voit seulement la différence », est une invitation à changer de regard et à reconnaître la contribution de chaque personne à la vie collective. La Ville y donne suite en ajustant continuellement ses façons de faire afin d'adapter ses installations, ses événements, ses programmes, ses services et ses communications.

Un premier parc inclusif

En février dernier, la Ville annonçait la création de son tout premier parc-école inclusif, un projet évalué à 773 000 $. Réalisé en collaboration étroite avec le Centre de services scolaire et la firme d’architecture Version Paysage, ce parc prendra forme aux abords de la future école primaire. Il s’agira du premier espace de ce type sur le territoire, conçu pour favoriser l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et encourager une utilisation inclusive des installations.

Un plan d’action en déploiement et en constante évolution.

Pour une troisième année consécutive, la Ville offre un camp de jour adapté, à l'école primaire du Préambule, destiné aux jeunes vivants avec des défis particuliers. En parallèle, le programme d'accompagnement se maintient aux camps de jour réguliers, permettant aux enfants ayant des défis particuliers d'évoluer au sein de groupes mixtes.

Sur le plan des infrastructures, la Ville veille à l'accessibilité physique de ses installations : entretien des portes automatiques dans les bâtiments publics, déneigement des trottoirs et des accès aux feux de circulation, intégration des principes d'accessibilité universelle lors des travaux aux intersections et marquage des passages piétonniers chaque printemps.

La Ville est également aux côtés des organismes qui soutiennent les personnes vivantes avec un handicap et leurs familles. En renouvelant son adhésion auprès de l'Association régionale de loisir pour personnes handicapées de Lanaudière (ARLPHL) et de la Société de l'autisme région de Lanaudière, elle confirme sa volonté de travailler de concert avec les acteurs locaux qui contribuent, sur le terrain, à améliorer la qualité de vie des citoyens.

Toujours dans l'optique de bâtir une communauté plus inclusive et accessible, la Ville appuie également la campagne de Moelle épinière et motricité Québec (MEMO-Qc) qui vise à respecter des stationnements réservés aux personnes à mobilité réduite. En diffusant les outils de cette initiative sur ses plateformes, la Ville prend part à l'effort collectif, pour prévenir l'occupation illégale de ces espaces par des personnes non- détentrices d'une vignette. 

« Nous avons la responsabilité de bâtir une communauté plus inclusive, où chacun trouve sa place, aujourd’hui comme pour les générations à venir. », souligne Alexis Nantel, maire. En perspective, la Ville entend intensifier les formations offertes à ses employés afin de mieux agir dans la prestation de services.

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