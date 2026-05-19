Semaine québécoise des personnes handicapées de Lanaudière
Une troisième édition d'un pique-nique à ne pas manquer
L'Association des personnes handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette convie les intéressés à la 3e édition du pique-nique de la Semaine québécoise des personnes handicapées de Lanaudière (SQPHL) qui se tiendra le 6 juin de10 h 30 à 14 h au parc St- Jean-Baptiste situé à Joliette.
Tout comme les dernières éditions, le pique-nique est une activité familiale, inclusive et gratuite qui permet de se réunir, tous ensemble, afin de souligner la Semaine québécoise des personnes handicapées (SQPH). En ce sens, tous les résidents de la grande région de Lanaudière handicapées ou non, sont invités à une journée afin de souligner les citoyens vivant avec des limitations.
Une programmation axée sur l’inclusion et le sport!
Cette année, l’événement regroupera une panoplie d’activités pour le plaisir des petits et des grands!
Comme pour la 2e édition, les participants pourront rencontrer divers organismes du milieu communautaire, déguster un délicieux hot-dog, se sucrer le bec avec de la barbe à papa, participer à différents jeux de style kermesse et plonger dans les sports adaptés.
Mais plus précisément, les participants pourront :
- Jouer au baseball sur le tout nouveau terrain;
- Jouer une partie de tennis avec Tennis Évolution;
- Découvrir et essayer plusieurs vélos adaptés qui sont disponibles gratuitement sur le territoire;
- Participer à des jeux de style kermesse;
- Partager un dîner hot-dog et barbe à papa gratuitement;
- Rencontrer plusieurs organismes de la région;
Une journée gratuite, inclusive et familiale pour les résidents de la grande région de Lanaudière.
La 3e édition de la SQPHL est organisée par l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière, les répits de Gaby, les Maisons d’à côté Lanaudière, l’Association des personnes handicapées physiques et sensorielles secteur Joliette et en partenariat avec
l’événement Découvre ton terrain de jeu de la Ville de Joliette.
Pour de plus amples informations sur le pique-nique de la SQPHL, n’hésitez pas à vous abonner à la page Facebook de la Semaine québécoise des personnes handicapées de Lanaudière au
https://www.facebook.com/sqphlanaudiere.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Stationnement: nouvelle politique de paiement pour les installations de Santé Québec Lanaudière
Une nouvelle Politique concernant l’exploitation des parcs de stationnement entrera en vigueur dans les installations de Santé Québec Lanaudière à compter du 14 septembre. Cette politique s’appliquera à l’ensemble des utilisateurs de leurs stationnements commerciaux, conformément à la directive ministérielle encadrant les activités de ...LIRE LA SUITE
Il faut entrecouper les périodes assises de moments d'activité
Entrecouper les longues périodes passées en position assise de brefs épisodes d'activité pourrait permettre de mitiger l'impact néfaste de la sédentarité sur la santé, suggère une nouvelle étude britannique. En bref, les chercheurs ont constaté que chaque heure supplémentaire passée quotidiennement en position assise augmente le risque ...LIRE LA SUITE
Des plaques d'athérosclérose sont présentes dès 30 ou 40 ans, dit une étude
L'athérosclérose peut apparaître au début de l'âge adulte et rester asymptomatique pendant des décennies avant que les maladies cardiovasculaires ne se manifestent, prévient une étude publiée par la revue médicale la plus prestigieuse de la planète, le New England Journal of Medicine. Les auteurs ont ainsi détecté, à l'examen de ...LIRE LA SUITE