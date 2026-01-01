Créateurs recherchés pour un salon des métiers d’art

La Ville de Saint-Charles-Borromée lance un appel de dossiers en vue de la tenue d’un salon des métiers d’art à l’automne prochain. Les artisans sont invités à soumettre leur candidature d’ici le 31 mai 2026.

Par cette initiative, la Ville souhaite offrir une vitrine de qualité au talent des artisans et mettre en valeur la richesse des pratiques en métiers d’art. Le salon sera ouvert à toutes les disciplines dans un cadre favorisant la rencontre entre les créateurs et le public. La Ville invite donc les créateurs à profiter de cette occasion pour manifester leur intérêt à prendre part à un événement rassembleur mettant l’artisanat à l’honneur.

En continuité du Salon des métiers d’arts de Lanaudière

Cet événement s’inscrit dans la continuité du Salon des métiers d’art de Lanaudière, dont la Ville reprend désormais l’organisation. En 2025, le comité organisateur avait sollicité la Ville afin d’assurer la gestion de l’événement. Forte de son expérience et de son ancrage culturel, la Ville poursuit ainsi son engagement envers le milieu artistique local.

« Depuis de nombreuses années, la Ville contribue au succès du Salon des métiers d’art de Lanaudière en mettant à disposition des ressources humaines et matérielles, et en accueillant l’événement sur son territoire. La reprise de l’événement par la Ville s’est imposée naturellement et s’inscrit de façon cohérente dans le Plan de développement culturel. », souligne Alexis Nantel, maire de Saint-Charles-Borromée.

Les critères d’admissibilité, les documents requis, ainsi que les conditions d’exposition sont disponibles en ligne. Les artisans intéressés sont invités à consulter le site antoinelacombe.com pour soumettre leur candidature.