Les dons par testaments et assurances vie, plus avantageux qu'on le pense

Cinq organisations philanthropiques de Lanaudière, soit la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, la Fondation Santé Sud de Lanaudière, Philanthropie Lanaudière, Centraide Lanaudière ainsi que la Fondation du Cégep de Lanaudière convient les intéressés à une formation philanthropique en dons planifiés en présentiel au café étudiant du Cégep de Lanaudière à L’Assomption le jeudi 21 mai prochain.

De 17 h 30 à 20 h, les participants qui le souhaitent sont invitées à venir en apprendre davantage sur ce type de dons et les avantages fiscaux associés. Les inscriptions obligatoires sont au coût de 25 $ par personne.

Lors de cette formation, divers professionnels laisseront leur expertise parler. Les participants pourront découvrir le fonctionnement des dons planifiés, particulièrement les dons par testament et les dons d’assurance vie, ainsi que ses avantages. Il peut être intéressant d’y assister, peu importe sa situation financière. Les dons planifiés ne sont pas réservés uniquement aux gens détenant un plus grand portefeuille.

Les formateurs

Trois formateurs compétents seront présents afin de démystifier les dons planifiés. Il s’agit de Chantal Thomas, directrice principale Philantra et fondations privées pour la Banque Nationale Trust. Elle abordera principalement les avantages fiscaux des dons planifiés, comme il y en a évidemment plusieurs et certains sont méconnus. Ensuite, Félix Poitras, conseiller en sécurité financière chez IA Groupe financier, expliquera les dons d’assurance vie, afin d’aller plus en profondeur dans le sujet. Finalement, ce sera Me Anne-Marie Lachapelle, notaire chez GCL | Gagnon, Cantin, Lachapelle & associés qui prendra la parole afin de conclure en abordant les dons par testament.

Les dons planifiés

De manière générale, l’expression « don planifié » désigne tout don qui a fait l’objet d’une planification financière, fiscale ou successorale. Il s’agit d’une action philanthropique réfléchie, immédiate ou future, qui reflète la volonté du donateur tout en tenant compte de ses réalités financières, personnelles et familiales.

Plus de détails sur les organisations

- Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière : Depuis 1984, la fondation mobilise la communauté et recueille des fonds afin de financer des projets et des équipements améliorant les soins de santé et les services sociaux, de même que le bien-être des gens, dans le nord de Lanaudière;

- Fondation Santé Sud de Lanaudière : La fondation a comme mission d’agir comme catalyseur de générosité en contribuant à l’amélioration des soins de santé et au mieux-être de la population de la région pour accompagner chaque personne au fil de son parcours de vie;

- Philanthropie Lanaudière : L’organisation aide les individus, les familles et les organisations à établir des fonds pour les causes choisies dans les secteurs de l’éducation, de la santé, du développement social, des arts et de la culture et de l’environnement. L’organisation gère les avoirs des fonds, guide les donateurs en identifiant les enjeux importants de la communauté afin de soutenir les activités des organismes. Elle encourage le développement de la philanthropie comme levier important du mieux-être de la région de Lanaudière, mais ne réalise pas de levée de fonds pour elle;

- Centraide Lanaudière : En agissant de façon préventive auprès des personnes vulnérables ou à risque de l’être, Centraide Lanaudière soutient des solutions concrètes et novatrices pour bâtir une communauté plus forte et équitable, où chacun peut s’épanouir.

- Fondation Cégep de Lanaudière : La fondation joue un rôle essentiel dans la réussite éducative de nombreux étudiants, notamment grâce à l’octroi de bourses ainsi qu’au soutien et financement de projets pédagogiques et parascolaires.