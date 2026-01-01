Appel de candidatures aux Grands Prix de la Philanthropie Lanaudoise 2026

Philanthropie Lanaudière, institution porteuse de valeurs humanistes, se fait aujourd’hui le porte-voix de la reconnaissance régionale. L'organisme souhaite ériger en modèles des Lanaudois d’exception qui, par la noblesse de leur engagement, incarnent l’essence même de la philanthropie : l’amour de l’humanité.

Concrètement, l'organisation est à la recherche de figures de proue qui, par leur vision et leur altruisme, transcendent le simple geste pour enrichir durablement la qualité de vie de la communauté. Qu'ils soient des leaders d'influence, des piliers sociopolitiques ou des mentors au sein des organisations d'ici, ces bâtisseurs inspirent une culture du don ancrée dans le développement durable et le legs aux générations futures.

L'heure de la reconnaissance il est de ces êtres dont la contribution est si vitale qu’elle rend l’impossible réalisable. Le public est invité à révéler ces personnalités inspirantes qui œuvrent dans l'ombre ou la lumière pour la pérennité de leur mission. Pourquoi ne pas leur offrir la distinction qu’impose leur dévouement ?

Soumettre une distinction

Le dépôt des candidatures doit se faire via le portail de Philanthropie Lanaudière au https://www.philanthropie-lanaudiere.org/public/assets/Grand_Prix_formulaire_2026.pdf avant le 5 juin à 13 h.

Le dévoilement des lauréats se tiendra le 17 juin prochain, lors de l’Assemblée Générale Annuelle de Philanthropie Lanaudière. À cette occasion, les Ambassadeurs de la fondation remettront officiellement les prix de reconnaissance, scellant ainsi l’entrée de ces nommés dans l’histoire philanthropique de la région.