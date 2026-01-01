Plusieurs chantiers lancés à Saint-Charles-Borromée

La Ville de Saint-Charles-Borromée annonce le début des travaux d’aménagements et d’infrastructures pour la saison printemps‐été 2026. Les interventions s’amorceront dès la mi‐mai dans différents secteurs du territoire. Celles-ci comprennent des travaux routiers, des projets d’aménagement paysager et des travaux de génie civil afin d’améliorer la qualité de vie, la sécurité et la mobilité des citoyens.

Au cours de l’été, la Ville réalisera plusieurs travaux routiers visant à améliorer la fluidité des déplacements et l’accessibilité pour l’ensemble des usagers. Quatre chantiers sont prévus sur le territoire.

Les interventions incluent la construction d’un trottoir sur la rue Flavie‐Poirier ainsi que des travaux de voirie de surface sur la rue André‐Hénault. La Ville procédera également à l’aménagement d’un lien actif entre les rues Marie‐Curie et du Juge‐Guibault, comprenant des sentiers polyvalents hors chaussée, le réaménagement complet d’une intersection ainsi que l’intégration d’une conduite de refoulement sanitaire.

Enfin, un second lien actif sera aménagé le long de la rue de la Visitation contribuant à renforcer la sécurité et la mobilité dans ce secteur, notamment en prévision de l’ouverture prochaine de l’école secondaire du Bois‐Brûlé.

Des travaux d’aménagement paysager pour verdir les quartiers

Cet été, la Ville réalisera de nombreux travaux d’aménagement paysager sur son territoire afin de bonifier les milieux de vie. Parmi les projets prévus figure la végétalisation des berges et espaces verts. Les plantations auront lieu dans la rue Louis-Bazinet, les parcs Olivier, Saint-Jean-Bosco, Jean-Livernoche, et du Bois-Brûlé, incluant l’arrière de la centrale d’eau potable, de même qu’à la Place Verdan.

L’aménagement du boulevard L’Assomption sera amélioré avec l’ensemencement de plantes herbacées et la plantation d’arbres et d’arbustes sur les terre-pleins, entre les rues des Défricheurs et de l’Entente.

La Ville réalisera également des travaux de plantation en façade du garage municipal, compensant ainsi les arbres retirés lors des travaux de construction.

La Ville participera aussi à la conception du nouvel aménagement de la cour du pavillon. Vers l’avenir de l’école primaire Lorenzo-Gauthier. Les interventions comprendront l’ajout de terrains sportifs, d’une aire de jeux libres ainsi que diverses plantations offrant aux élèves un environnement extérieur fonctionnel et verdoyant.

Des travaux de génie civil pour l’arrivée de la future école primaire

Cet été, la Ville réalisera des travaux de génie civil en lien avec la construction de la nouvelle école primaire, principalement sur la rue André-Hénault et le boulevard L’Assomption Ouest. Les interventions prévues visent à améliorer la sécurité et la circulation, notamment par l’ajout d’aménagements de transport actif et d’éléments favorisant la sécurité. Dans le Carré Saint-Charles, les travaux se limiteront cette année à l’installation de réseaux techniques urbains. Des aménagements de mobilité active et l’ajout d’éléments de sécurité additionnels y seront réalisés lors de la prochaine phase du projet, prévue en 2027.

Le maire, Alexis Nantel, souligne les bénéfices collectifs de tous ces aménagements : «Ces travaux contribueront à améliorer concrètement la qualité de vie des Charlois. Ils encouragent un mode de vie actif et offrent à tous un milieu plus sain et sécuritaire. Ce sont des investissements pour le bien‐être de notre communauté. »

Entraves partielles à prévoir

Tout au long des chantiers, des entraves partielles permettant une circulation en alternance seront à prévoir. Celles-ci pourraient entraîner une hausse de la densité de circulation dans certains secteurs. Les citoyens sont invités à planifier leurs déplacements durant la période des travaux.

Les détails et l’évolution des travaux sont disponibles dans la section Info‐travaux du site Web de Saint-Charles-Borromée.