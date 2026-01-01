Légère baisse des dons d'organes au Québec en 2025

On observe une légère baisse du nombre d'organes transplantés, mais 2025 est tout de même l'une des meilleures années depuis au moins dix ans au Québec. Au total, 196 donneurs ont permis de transplanter 617 organes, montrent les données publiées jeudi par Transplant Québec.

En comparaison, en 2024, on recensait 644 organes transplantés grâce à 206 donneurs.

«Le nombre de donneurs est légèrement en dessous des deux dernières années, mais ça reste dans nos trois meilleures années dans la province, commente en entrevue Sylvain Lavigne, directeur des soins infirmiers et du soutien aux établissements chez Transplant Québec. Chaque année, il y a quand même un peu de fluctuation dans le nombre de donneurs. On peut voir une diminution ou une augmentation légère d'une année à l'autre qui ne reflète pas nécessairement une moins bonne performance. Des fois c'est juste qu'il y a eu moins de donneurs disponibles cette année-là.»

Transplant Québec est l'organisme qui gère le processus de dons d’organes et leur distribution à travers la province. Le bilan de 2025 fait ressortir que depuis les années 2000, plusieurs indicateurs sont positifs. Le nombre de références a augmenté de 225 %, le nombre de donneurs a connu une croissance de 38 % et le nombre d'organes transplantés a bondi de 11 %.

Cependant, la liste des personnes qui sont en attente d'une transplantation d'organes a aussi augmenté. En 2025, ils étaient 898 inscrits sur la liste d'attente, dont 33 sont décédés alors qu'ils attendaient toujours.

«La demande, le nombre de personnes en attente est toujours plus grand que la disponibilité des organes. C'est une réalité qui n'est pas unique au Canada, c'est la même situation un peu partout à travers le monde, explique M. Lavigne. Il y a plus de gens qui ont besoin d'organes que d'organes disponibles. C'est un contexte un peu particulier et qui est spécifique aux dons et transplantations. C'est pour ça qu'on met autant d'emphase pour être sûr de ne pas manquer des donneurs potentiels.»

En 2025, il y a eu un total de 1025 références de don d'organes, dont seulement 246 étaient admissibles. M. Lavigne explique que ce taux est normal. «Ça donne un certain pourcentage qui est assez constant à travers le temps de nombre de références qui vont fonctionner sur le nombre d'appels qu'on reçoit pour des donneurs potentiels, dit-il. Mais l'idée, c'est vraiment de faire un entonnoir, que les professionnels réfèrent tous les cas potentiels avec des critères larges, et que nous, on puisse répondre à cet appel en regardant l'ensemble des critères qui peuvent s'appliquer en fonction de quel patient est sur la liste d'attente actuellement, est-ce qu'il y a des besoins urgents qui font qu'on pourrait considérer ce donneur-là et que dans un autre contexte, on ne le considérerait pas.»

Dons d'organes en contexte d'AMM

La majorité des causes de décès des donneurs d'organes au Québec demeure l'AVC, l'anoxie (apport insuffisant en oxygène aux organes) ainsi que les traumas crâniens. On observe — depuis que cela a commencé en 2017 — une courbe croissante des dons d’organes en contexte d’aide médicale à mourir (AMM). Il y a eu 27 donneurs en contexte d'AMM en 2025, un nombre identique à 2024. On recense également 101 références d'AMM refusées et huit donneurs qui ont annulé.

Le don d'organes est abordé par les professionnels lors des soins de fin de vie, mais il n'y a pas de discussion de don d'organes tant que la demande d'AMM n'a pas été acceptée de manière indépendante, selon les critères en vigueur au Québec. «On pense que c'est une bonne chose parce que ça permet aux personnes qui font l'aide médicale à mourir justement de donner un peu de sens à leur situation de fin de vie, avec des décisions difficiles», fait valoir M. Lavigne.

D'autre part, les données de Transplant Québec indiquent qu'environ quatre Québécois sur 10 ont inscrit officiellement leur volonté d’être donneur à leur décès, selon le Registre des consentements au don d’organes de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

Plus précisément, on compte 3,94 millions de personnes inscrites au registre de la RAMQ et 3,03 millions au Registre des consentements au don d’organes de la Chambre des notaires du Québec. «Quand on fait des sondages, Transplant Québec, auprès de la population, il y en a neuf sur dix qui se disent en faveur du don d'organes. C'est juste que je pense que ces gens-là, ça ne se traduit pas nécessairement par le geste final de mettre l'autocollant ou de signer le document de consentement de la RAMQ.»

Transplant Québec souhaite que le gouvernement mette en place un registre unique pour faciliter le processus d'inscription.

Les meilleures régions

La région métropolitaine occupe encore une fois le premier rang des régions les plus performantes au prorata de la population avec un taux de 22 donneurs potentiels pour 100 000 habitants, suivie par le Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un taux de 20,6 donneurs potentiels et la Mauricie-Centre-du-Québec avec un taux de 16,6 donneurs potentiels.

Le Québec a par ailleurs un moins bon ratio que l'Ontario, qui a un taux de 22,4 donneurs décédés par million d'habitants, contre 21,6 pour le Québec. Les données de 2025 pour les autres provinces canadiennes ne sont pas encore disponibles.

Ailleurs dans le monde, l'Espagne, reconnue comme un modèle en matière de dons d'organes, a un taux de 51,4 donneurs décédés par millions d'habitants. Aux États-Unis, il s'élève à 48,5 et en France à 23,1.

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Katrine Desautels, La Presse Canadienne