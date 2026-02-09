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Société

Mme Chantal Thériault

Une résidente de Lourdes-de-Joliette gagne 112 000 $ à La Poule aux œufs d’or

Julie Houle, Chantal Thériault et Sébastien Benoit.
Photo: Courtoisie | Loto-Québec

Julie Houle, Chantal Thériault et Sébastien Benoit.

Une résidente de Lourdes-de-Joliette, Chantal Thériault, a remporté un total de 112 000 $ lors de l’émission télévisée La Poule aux œufs d’or, diffusée ce dimanche 8 février.

L’annonce a été faite le lendemain par Loto-Québec. Cette victoire attire l’attention dans la région de Lanaudière, où la participante demeure et où le billet gagnant a été acheté.

Selon les informations transmises, Chantal Thériault participe à ce jeu télévisé depuis une dizaine d’années. Lors de l’émission, elle a d’abord pris part au jeu des portes, où elle a remporté 12 000 $. Un bris d’égalité lui a ensuite permis d’accéder au jeu de l’œuf ou l’enveloppe.

Elle a alors choisi l’œuf numéro cinq, qui contenait un lot de 100 000 $. En ajoutant les sommes remportées précédemment, son gain total s’élève à 112 000 $. Le billet gagnant avait été acheté au dépanneur Chez Gaby, situé à Lourdes-de-Joliette.

Dans le communiqué, il est indiqué que la gagnante prévoit utiliser une partie de cet argent pour effectuer des rénovations à sa terrasse, afin de mieux profiter de sa cour. Aucun autre projet précis n’a été détaillé.

Loto-Québec souligne par ailleurs que d’autres résidents de Lanaudière ont récemment remporté des montants importants à la même émission. Au cours des dernières semaines, une résidente de Saint-Félix-de-Valois et un résident de Terrebonne ont également gagné des sommes significatives, confirmant une série de gains notables pour la région.

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