Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Troisième trimestre de 2025

L'écart de revenu entre les plus riches et les plus pauvres s'est creusé au Canada

durée 15h00
30 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

L'écart entre les ménages les mieux nantis et ceux qui se trouvent au bas de l'échelle s'est creusé au troisième trimestre de l'année dernière, d'importants gains réalisés sur les marchés financiers ayant profité aux riches.

Selon Statistique Canada, l'écart entre la part du revenu disponible des ménages appartenant aux 40 % les plus riches et celle des ménages appartenant aux 40 % les plus pauvres est passé à 47,5 points de pourcentage au troisième trimestre 2025, contre 46,3 points de pourcentage au même trimestre de l'année précédente.

L'agence indique que les 20 % les plus pauvres ont vu leur revenu disponible baisser en moyenne de 0,5 % au cours du trimestre par rapport à l'année précédente et ont été le seul groupe à ne pas enregistrer d'augmentation.

Parallèlement, le revenu disponible moyen des 20 % les plus riches a augmenté de 4,3 % par rapport à l'année précédente.

Le rapport souligne également que l'écart de richesse s'est creusé au troisième trimestre, les 20 % les plus riches détenant 65,5 % de la valeur nette totale du Canada — soit en moyenne 3,5 millions de $ par ménage — tandis que les 40 % les plus pauvres ne représentaient que 3,1 % de la valeur nette totale — soit en moyenne 82 100 $ par ménage.

L'écart était de 62,4 points de pourcentage au troisième trimestre de 2025, en hausse de 0,5 point de pourcentage par rapport à l'année précédente.

La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un rapport tire la sonnette d'alarme sur les lacunes en santé des personnes LGBTQ+

Publié à 9h00

Un rapport tire la sonnette d'alarme sur les lacunes en santé des personnes LGBTQ+

Un nouveau rapport indique que les personnes LGBTQ+ au Canada n'ont pas accès aux soins de santé dont elles ont besoin — y compris les traitements de santé mentale — par rapport à la population générale. Le Pink Paper on Health, publié jeudi par Pink Triangle Press, indique que les services de santé mentale et d'affirmation du genre étaient les ...

LIRE LA SUITE
Québec annonce que les proches aidants pourront désormais être rémunérés

Publié hier à 18h00

Québec annonce que les proches aidants pourront désormais être rémunérés

Québec lance officiellement sa Politique nationale de soutien à domicile (PSAD) dans laquelle il investira 107,2 millions $. On apprend que les proches aidants pourront être rémunérés. La ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, en a fait l'annonce jeudi matin à Pierrefonds. Le chèque ...

LIRE LA SUITE
Un microbiote intestinal en santé améliore l'effet de l'immunothérapie

Publié hier à 9h00

Un microbiote intestinal en santé améliore l'effet de l'immunothérapie

L'élimination dans l'intestin de certaines bactéries dont on sait qu'elles freinent la réponse immunitaire permet d'augmenter de manière significative l'efficacité de l'immunothérapie face au cancer, ont constaté des chercheurs du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Les résultats sont éloquents: 80 % des patients atteints d'un cancer ...

LIRE LA SUITE