La santé mentale des gens a commencé à se rétablir vers la fin de la pandémie

La santé mentale positive, soit le bien-être psychologique, émotionnel et social, s'est globalement améliorée auprès des Canadiens vers la fin de la pandémie de la COVID-19, confirme un rapport de Statistique Canada publié mercredi. On note toutefois que certains groupes, comme les travailleurs de première ligne et les personnes vivant seules, n’ont pas montré d’amélioration statistiquement significative de santé mentale autoévaluée.

De plus, la satisfaction moyenne à l’égard de la vie, bien qu’elle se soit améliorée en 2023, était toujours inférieure à ce qu’elle était avant la pandémie. On avance que cela pourrait être dû à «un délai dans le rétablissement de la santé mentale positive» et «qu'avec le temps, un plus grand nombre de personnes pourraient déclarer une santé mentale positive élevée».

Le rapport de Statistique Canada a comparé l’évolution de la santé mentale des Canadiens lors de la phase finale de la pandémie (2023) avec les phases initiale (2020) et intermédiaire (2021). Les données sont issues des trois cycles de l’Enquête sur la COVID-19 portant sur la population adulte des dix provinces canadiennes.

Selon l'analyse du rapport, la santé mentale positive des gens a commencé à se rétablir en 2023, par rapport au début de 2021 — période où les taux de santé mentale positive élevée étaient très faibles.

Rappelons le contexte des phases initiale et intermédiaire de la pandémie. Les cas de COVID-19 et les décès attribuables à la maladie étaient élevés, les mesures de santé publique, telles que le confinement et la fermeture de lieux de travail, étaient à leur niveau le plus strict et les vaccins n'étaient pas encore largement disponibles. «Cette situation a coïncidé avec une diminution du bien-être de nombreuses personnes vivant au Canada», note le rapport.

Les jeunes adultes ont enregistré des estimations relativement faibles à chacune des phases. Par exemple, chez les 18 à 34 ans, il n'y a pas eu de changement important en matière de sentiment d'appartenance à la communauté. On observe chez ce groupe d'âge des augmentations importantes de la prévalence d’une santé mentale autoévaluée élevée et de la satisfaction moyenne à l’égard de la vie, mais cela est principalement attribuable aux taux particulièrement faibles de 2021.

Pour l'ensemble de la population, plusieurs indicateurs se sont améliorés, comme la santé mentale autoévaluée et le sentiment d’appartenance à la communauté. Les résultats montrent que la prévalence d’une santé mentale autoévaluée élevée était de 56,6 % en 2023, soit supérieure à 2021 (51,5 %), mais inférieure à 2020 (60 %).

On soutient que le bien-être «s’est peut-être amélioré à mesure que la majorité de la population canadienne s’est fait vacciner, que le nombre de décès et les cas de maladie grave attribuables à la COVID19 ont diminué, que les restrictions en matière de santé publique ont été assouplies ou levées et que d’autres répercussions de la pandémie, par exemple les taux élevés de chômage, s’atténuaient».

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne