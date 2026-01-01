Jeunes: contenu télévisuel et musique provenant surtout de l'extérieur du Québec

La majeure partie des jeunes de 15 à 29 ans, au Québec, visionnent surtout des contenus télévisuels provenant de l'extérieur du Québec. Seuls 8 % visionnent surtout du contenu provenant du Québec.

L'Institut de la statistique du Québec précise, mardi, que ce sont 64 % de ces jeunes qui visionnent surtout des contenus provenant de l'extérieur du Québec, que ce soit sur une plateforme de diffusion, une application, un site web ou directement à la télévision.

Cette constatation vaut aussi pour l'écoute de la musique par ces jeunes.

Parmi les jeunes de 15 à 29 ans qui ont écouté de la musique au Québec en 2024, seuls 3,9 % avaient écouté surtout de la musique d'artistes du Québec au cours des 12 derniers mois.

À l'opposé, 69 % d'entre eux avaient écouté surtout de la musique d'artistes de l'extérieur du Québec.

Pour ce qui est de la langue, même constat: seuls 5 % ont écouté de la musique surtout en français, au cours des 12 derniers mois, 57 % surtout en anglais, 30 % autant en anglais qu'en français et 8,7 % dans une autre langue.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne