Plus de 2,4 milliards $ de dommages assurés causés par la météo en 2025

Selon le Bureau d’assurance du Canada, les dommages assurés causés par des phénomènes météorologiques violents l’année dernière ont dépassé les 2,4 milliards $.

Le bureau indique que la tempête de verglas qui a frappé l’Ontario et le Québec en mars arrive en tête de la liste des événements météorologiques les plus coûteux de 2025, suivie par les incendies de forêt de mai à Flin Flon, au Manitoba, et à La Ronge, en Saskatchewan, ainsi que par les tempêtes qui ont balayé les Prairies en août.

Selon Catastrophe Indices and Quantification Inc. (CatIQ), 2025 est la dixième année la plus coûteuse jamais enregistrée en ce qui concerne les pertes assurées liées aux phénomènes météorologiques violents au Canada.

La présidente et cheffe de la direction du Bureau d’assurance du Canada, Celyeste Power, affirme que les coûts annuels liés aux conditions météorologiques extrêmes dépassant le milliard de dollars sont devenus la norme par rapport à il y a 20 ans, où les pertes assurées dépassaient rarement le niveau de 500 millions $ par an.

Elle ajoute que ce changement signifie que le pays doit repenser la façon dont il construit, planifie et restaure les communautés.

L’agence indique que les dommages assurés annuels au Canada dus aux conditions météorologiques extrêmes entre 2006 et 2015 ont totalisé 14 milliards $, après ajustement pour tenir compte de l’inflation. Ce montant a presque triplé pour atteindre 37 milliards $ entre 2016 et 2025.

La Presse Canadienne