Selon le Bureau d’assurance du Canada
Plus de 2,4 milliards $ de dommages assurés causés par la météo en 2025
Selon le Bureau d’assurance du Canada, les dommages assurés causés par des phénomènes météorologiques violents l’année dernière ont dépassé les 2,4 milliards $.
Le bureau indique que la tempête de verglas qui a frappé l’Ontario et le Québec en mars arrive en tête de la liste des événements météorologiques les plus coûteux de 2025, suivie par les incendies de forêt de mai à Flin Flon, au Manitoba, et à La Ronge, en Saskatchewan, ainsi que par les tempêtes qui ont balayé les Prairies en août.
Selon Catastrophe Indices and Quantification Inc. (CatIQ), 2025 est la dixième année la plus coûteuse jamais enregistrée en ce qui concerne les pertes assurées liées aux phénomènes météorologiques violents au Canada.
La présidente et cheffe de la direction du Bureau d’assurance du Canada, Celyeste Power, affirme que les coûts annuels liés aux conditions météorologiques extrêmes dépassant le milliard de dollars sont devenus la norme par rapport à il y a 20 ans, où les pertes assurées dépassaient rarement le niveau de 500 millions $ par an.
Elle ajoute que ce changement signifie que le pays doit repenser la façon dont il construit, planifie et restaure les communautés.
L’agence indique que les dommages assurés annuels au Canada dus aux conditions météorologiques extrêmes entre 2006 et 2015 ont totalisé 14 milliards $, après ajustement pour tenir compte de l’inflation. Ce montant a presque triplé pour atteindre 37 milliards $ entre 2016 et 2025.
La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Stationnement: nouvelle politique de paiement pour les installations de Santé Québec Lanaudière
Une nouvelle Politique concernant l’exploitation des parcs de stationnement entrera en vigueur dans les installations de Santé Québec Lanaudière à compter du 14 septembre. Cette politique s’appliquera à l’ensemble des utilisateurs de leurs stationnements commerciaux, conformément à la directive ministérielle encadrant les activités de ...LIRE LA SUITE
Il faut entrecouper les périodes assises de moments d'activité
Entrecouper les longues périodes passées en position assise de brefs épisodes d'activité pourrait permettre de mitiger l'impact néfaste de la sédentarité sur la santé, suggère une nouvelle étude britannique. En bref, les chercheurs ont constaté que chaque heure supplémentaire passée quotidiennement en position assise augmente le risque ...LIRE LA SUITE
Des plaques d'athérosclérose sont présentes dès 30 ou 40 ans, dit une étude
L'athérosclérose peut apparaître au début de l'âge adulte et rester asymptomatique pendant des décennies avant que les maladies cardiovasculaires ne se manifestent, prévient une étude publiée par la revue médicale la plus prestigieuse de la planète, le New England Journal of Medicine. Les auteurs ont ainsi détecté, à l'examen de ...LIRE LA SUITE