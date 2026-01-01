Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Contactez le 988

Financement sur deux ans pour ligne fédérale d'aide en cas de crise de suicide

durée 13h30
16 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral financera la ligne nationale d'aide en cas de crises de suicide pour deux années supplémentaires.

Les personnes de l'ensemble du pays peuvent appeler ou envoyer un message texte au 9-8-8 si elles vivent une crise suicidaire ou si elles s'inquiètent pour un proche.

La ligne d'aide a été lancée en novembre 2023 et, selon le gouvernement, elle a répondu à plus de 800 000 appels et messages textes depuis.

La ministre de la Santé, Marjorie Michel, a annoncé qu'Ottawa investira jusqu'à 120,2 millions $ pour maintenir le service pendant les deux prochaines années.

La ligne d'aide est gérée par le Centre de toxicomanie et de santé mentale et un réseau d'organisations à travers le pays.

Les données de Statistique Canada montrent que près de 4500 personnes se suicident chaque année au pays.

Sarah Ritchie, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le commissaire à la protection de la vie privée enquête sur les hypertrucages de X

Publié hier à 15h05

Le commissaire à la protection de la vie privée enquête sur les hypertrucages de X

Le commissaire fédéral à la protection de la vie privée enquêtera sur la prolifération des hypertrucages à caractère sexuel créés par Grok et partagés sur X. Philippe Dufresne a élargi l'enquête en cours sur X et a lancé une enquête connexe sur xAI, la société d'Elon Musk derrière Grok. Son bureau indique que les enquêtes viseront à déterminer ...

LIRE LA SUITE
Un nouveau PDG pour la Société de l'assurance automobile du Québec

Publié hier à 9h00

Un nouveau PDG pour la Société de l'assurance automobile du Québec

La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) aura un nouveau président-directeur général à compter de lundi prochain. L'ancien directeur général des villes de Montréal et de Laval, Serge Lamontagne, a été nommé mercredi par le conseil des ministres. La société d'État mentionne que M. Lamontagne aura notamment comme priorités «de ...

LIRE LA SUITE
Un soutien pour les agriculteurs du littoral du Lac-Saint-Pierre

Publié le 14 janvier 2026

Un soutien pour les agriculteurs du littoral du Lac-Saint-Pierre

Le Comité ZIP du Lac-Saint-Pierre (ZIPLSP), mandataire de la Région de biosphère du Lac-Saint-Pierre reconnue par l’UNESCO, se réjouit de l’annonce gouvernementale visant à rémunérer les agriculteurs du littoral pour l’adoption de pratiques agricoles plus durables, une mesure phare pour la réhabilitation du lac Saint-Pierre et la protection ...

LIRE LA SUITE