Les Canadiens vivent en bonne santé moins longtemps, montrent les données de Statistique Canada sur l'espérance de vie ajustée sur la santé (EVAS), dévoilées vendredi. En 2023, l'EVAS à la naissance était de 66,9 ans, soit deux ans de moins qu'en 2019 et 2020.

Comparativement à l'espérance de vie, l'EVAS tient compte à la fois de la morbidité et de la mortalité. Cet indicateur correspond «au nombre d'années pendant lesquelles une personne peut espérer vivre en bonne santé selon l'expérience moyenne au sein de la population, si les tendances actuelles en matière de mortalité et d'état de santé persistent», selon la description de Statistique Canada.

L'EVAS n'a cessé de croître au début des années 2000 pour atteindre un sommet de 70,4 ans de 2010 à 2012. Puis, il a chuté à 69,7 ans de 2015 à 2017 pour atteindre en 2023 le niveau le plus bas du XXIe siècle jusqu'à présent. Il s'agit d'une baisse de 3,5 ans en comparaison du haut niveau atteint, «effaçant ainsi plus d'une décennie de progrès», écrit Statistique Canada, ajoutant qu'un recul de l'EVAS «peut découler de réductions de l'espérance de vie, de déclins de l'état de santé ou d'une combinaison de ces deux facteurs».

D'autre part, l'EVAS à l'âge de 65 ans était de 15,3 ans en 2023, ce qui est relativement stable depuis 2019, mais représente une hausse non négligeable si on recule un peu plus loin dans le temps. Cet indicateur s'élevait à 13,4 ans de 2000 à 2007.

L'EVAS à 65 ans représente le nombre prévu d'années restantes en bonne santé pour cet âge, «ce qui en fait un indicateur utile du vieillissement et de la qualité de vie plus tard dans la vie», indique Statistique Canada dans son rapport.

Bien que l'espérance de vie ajustée sur la santé ait reculé dans l'ensemble des provinces de 2020 à 2023, certaines performent mieux que d'autres. Le Nouveau-Brunswick a affiché la plus forte diminution de l'EVAS à la naissance (-4,1 ans) et l'Alberta la plus faible (-0,6 an). Le Québec a conservé l'EVAS à la naissance la plus élevée pendant cette période, atteignant 70,4 ans en 2023, tandis qu'à l'autre bout du classement, Terre-Neuve-et-Labrador affichait un EVAS de 63 ans.

La même tendance s'observe pour l'EVAS à l'âge de 65 ans. Le Québec avait la meilleure espérance pour 2023 (16 ans), et la plus faible était observée à Terre-Neuve-et-Labrador (13,4 ans).

La couverture en santé de La Presse Canadienne est soutenue par un partenariat avec l'Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est seule responsable de ce contenu journalistique.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne