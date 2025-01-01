Retour de la campagne Opération Grand Cœur à Joliette

Jusqu'au 21 novembre, les citoyens de la Ville de Joliette sont invités à participer au projet de jumelage de la campagne Opération Grand Cœur, pour offrir un cadeau de Noël à un enfant du Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de Lanaudière.

Les personnes intéressées à participer à cette initiative de la Ville de Joliette, sont encouragés à se présenter à l’hôtel de ville sur les heures d'ouverture. Ceux-ci seront alors jumelés à un enfant et se verront remettre une liste de suggestions de cadeaux de Noël personnalisée.

« L’Opération Grand Cœur illustre à merveille les valeurs de solidarité et de générosité qui caractérisent la communauté joliettaine. Chaque année, je suis profondément touché par la bienveillance et l’humanité qui animent nos citoyen(ne)s et l’équipe municipale. Grâce à eux, plus de 450 enfants vivront un moment de bonheur et de réconfort pendant le temps des Fêtes », souligne le maire Pierre-Luc Bellerose.

Apportez votre touche de magie de Noël

Les participants à l’Opération Grand Cœur s’engagent à rapporter le cadeau, d’une valeur minimale de 30 $, emballé et clairement identifié au nom de l’enfant à l’hôtel de ville (614, boulevard Manseau).

Des membres de l’équipe municipale seront sur place pour vous accueillir jusqu’au 4 décembre, au plus tard, selon l’horaire suivant : du lundi au jeudi, de 9 h à 16 h 30, et le vendredi, de 8 h 30 à midi.