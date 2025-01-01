Acquisition d’équipements médicaux
La Loterie-Voyages récolte 218 000$ au profit de la santé des Lanaudois
La dernière édition de la Loterie-Voyages, au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière et la Fondation Santé Sud de Lanaudière, a permis d'amasser 218 000$ pour poursuivre leur mission.
On explique que ces fonds permettront l’acquisition d’équipements médicaux de pointe et soutiendront des programmes visant à améliorer la qualité des soins de santé et des services sociaux offerts aux résidents de Lanaudière.
L’édition 2025 de la Loterie-Voyages a fait 31 gagnants, qui ont remporté des crédits- voyages d’une valeur totale de 88 000 $. C'est un total de 1 800 billets qui ont été vendus auprès de la population.
D'ailleurs, la Loterie-Voyages est de retour pour l'année 2026. Il est déjà possible de se procurer des billets au www.loterielanaudiere.ca.
Elle se déroulera sous la même formule. Les participants qui achèteront un billet parmi les 1 800 en vente auront le même nombre de chances de gagner, avec une valeur totale de 88 000 $ en crédits-voyages. Cette année, les billets seront envoyés par courriel.
Grâce à la Loterie-Voyages, chaque fondation peut recueillir annuellement plus de 100 000 $ en bénéfices nets, qui seront investis dans des projets favorisant le bien-être de la communauté lanaudoise.